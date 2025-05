'Missão Impossível': as proezas do corpo humano por trás das acrobacias de Tom Cruise aos 62 anos

Cortesía del Festival de cine de Cannes Tom Cruise dispensa dublês nos filmes e faz as cenas ele mesmo Ele já pulou de penhascos, se pendurou em aviões em movimento e prendeu a respiração debaixo d'água por tanto tempo que parecia um profissional de apneia. Agora, aos 62 anos, Tom Cruise volta como Ethan Hunt para sua última missão, e segue fazendo as próprias acrobacias. Com Missão Impossível: O acerto final, a saga chega a um desfecho eletrizante. Mas por trás das cenas que desafiam a morte, se esconde uma questão fascinante: até que ponto o corpo humano pode ir para conseguir o que parece impossível? E, a que preço?

Durante as filmagens dos oito filmes de Missão Impossível, Tom Cruise quebrou o tornozelo, fraturou as costelas e lesionou o ombro. Isso nos faz refletir sobre os limites do nosso corpo e a nossa capacidade de treiná-lo para realizar algumas façanhas. Respirar debaixo d'água Em Missão Impossível: Nação Secreta, Hunt — personagem de Tom Cruise — invade uma câmara submarina para recuperar um livro de contabilidade roubado. O ator queria filmar tudo em uma única tomada e pediu ajuda a instrutores de apneia para prender a respiração pelo tempo necessário: mais de seis minutos! Uma pessoa comum consegue prender a respiração entre 30 e 90 segundos. Isso, sem treinamento. Apesar disso, existe um reflexo de mergulho inato no corpo humano, que permite uma adaptação temporária à imersão debaixo d'água. Esse reflexo diminui o ritmo cardíaco e direciona o sangue para o centro do corpo, o que permite reduzir a demanda metabólica e preservar o funcionamento dos órgãos vitais, como o cérebro e o coração.

Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images Tom Cruise já quebrou costelas e lesionou o ombro durante as gravações de 'Missão Impossível' Até aí, tudo bem. Mas pense na necessidade de nadar, além de resistir à pressão da água nos pulmões. Tudo isso enquanto se luta contra aquele impulso desesperado — causado pelo aumento de CO₂ — de respirar fundo, o que, debaixo d'água, seria catastrófico. Se os níveis de oxigênio abaixam muito, a pessoa pode perder a consciência. Por isso, o risco de afogamento em águas rasas é real. É aí que entra o treinamento de apneia.

Com a prática, é possível prolongar o tempo que alguém consegue ficar debaixo d'água. Uma das formas de fazer isso é pelo domínio de técnicas de respiração para reter o máximo de ar possível nos pulmões. O treinamento contínuo também pode aumentar a capacidade de armazenamento de oxigênio na corrente sanguínea. Esse processo consegue estender o tempo de mergulho para cerca cinco minutos, mas geralmente leva meses ou até anos para ser alcançado. Ou seja, o que Tom Cruise conseguiu foi algo excepcional. Escalada livre Os filmes de Missão Impossível costumam começar com Ethan Hunt escalando algum prédio ou penhasco íngreme com muita agilidade. A sensação, para quem assiste, é que ele escala sem corda, e no começo de Missão Impossível 2, ele se segura com apenas uma mão. Apesar de Cruise usar cabos de segurança para se prender, a escalada era 100% real.

E como esquecer daquela cena, do Missão Impossível original, em que ele fica pendurado, a centímetros do chão, para que os alarmes não disparem? Embora Cruise não tenha revelado qual o treinamento específico ele faz para essas cenas, fazer qualquer uma dessas façanhas requer uma força excepcional nas costas e no tronco. Os músculos das costas mantêm a coluna reta e ereta. Alguns se estendem das costas até os membros, como o grande dorsal. Esses músculos, muito valorizados pelos fisiculturistas, também são importantes para os escaladores, porque ajudam a subir paredes rochosas.