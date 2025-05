Itália aprova definitivamente novas regras para cidadania italiana

Getty Images Segundo governo, a medida visa combater a 'comercialização de passaportes italianos' A Câmara da Itália aprovou, nesta terça-feira (20/5), o decreto-lei com mudanças que restringem os critérios sobre quem tem direito à cidadania do país. Com a decisão, o texto se torna definitivo. A lei foi aprovada com 137 votos a favor e 83, contra.

O decreto já está em vigor desde março, mas precisava ser aprovado pelas casas legislativas. No dia 15 de maio, o Senado italiano aprovou o texto com 81 votos a favoráveis e 37, contrários. Na prática, agora apenas pessoas com pelo menos um dos pais ou um dos avós nascidos na Itália poderão se tornar cidadãos do país. Anteriormente, não havia esse limite geracional: caso a pessoa interessada em obter essa documentação conseguisse comprovar um vínculo com alguém nascido na Itália após março de 1861 (quando o Reino da Itália foi criado), ele tinha direito à cidadania. Segundo o governo italiano, a decisão pretende estabelecer limites mais precisos e "evitar abusos", como a "comercialização de passaportes".

"A cidadania deve ser algo sério", afirmou Antonio Tajani, ministro das Relações Exteriores da Itália. As novas regras não mudam nada para quem já possui a cidadania italiana. Entenda a seguir todos os detalhes da lei e como ela impacta o Brasil e a América do Sul.

As novas regras da cidadania italiana O governo diz que o objetivo é "valorizar o vínculo efetivo entre a Itália e o cidadão residente no exterior". Para o ministro Tajani, o princípio ius sanguinis — ou "direito de sangue", usado por muitos países como critério para definir quem tem direito à cidadania — não deixará de existir. Segundo a agência italiana Ansa, Tajani destacou ainda que o país não fará mais "reconhecimentos automáticos em favor de pessoas nascidas no exterior que não tenham pelo menos um dos pais ou avós com cidadania exclusivamente italiana". Entretanto, "os filhos de cidadãos italianos nascidos no exterior continuarão a ter a possibilidade de adquirir a cidadania, se seus pais a solicitarem".

A agência informou ainda que, por proposta de Tajani, o Senado também aprovou uma emenda que abre o pedido de readquirir a cidadania para emigrantes italianos que tiveram que renunciar à cidadania para trabalhar nos países onde se estabeleceram. As mudanças serão adotadas em duas fases. A primeira delas — que já entrou em vigor — prevê que os descendentes de italianos que nasceram no exterior serão considerados automaticamente cidadãos por apenas duas gerações.