Ataque em Washington mata funcionários da embaixada de Israel; o que se sabe

O homem e a mulher eram um casal e foram mortos ao saírem de um evento voltado para ajudar os moradores de Gaza no Museu Judaico da Capital, informou o organizador do evento à BBC no local.

Dois funcionários da embaixada de Israel foram mortos a tiros na quarta-feira (21/5) do lado de fora de um museu judaico no centro de Washington, a capital dos Estados Unidos, segundo autoridades.

A polícia conta que o suspeito estava caminhando de um lado para outro na rua fora do prédio do museu, e que ele abordou quatro pessoas. Neste momento, ele disparou contra duas delas.

Jojo Kalin, que organizou o evento do Comitê Judaico Americano no museu judaico de Washington, disse à BBC que o agressor foi admitido por engano dentro do prédio depois do tiroteio.

Ela contou à BBC que o evento no museu tinha como tema a construção de coalizões no Oriente Médio e que é "profundamente irônico que o que estávamos discutindo fosse a construção de pontes e depois fomos todos atingidos na cabeça por tanto ódio".

"Eu não conhecia o casal que foi baleado, mas tenho um sentimento de culpa, e é algo tipicamente judaico se sentir culpada pelo fato de eles estarem lá por causa de um evento que eu organizei", diz Kalin. "Não vou perder minha humanidade por causa disso nem ser dissuadida."

O evento do museu judaico era um coquetel para jovens profissionais judeus, com o objetivo de promover a unidade e celebrar a herança judaica.

O organizador, o Comitê Judaico Americano, afirmou que o evento foi aberto à comunidade diplomática de Washington. O tema do evento era "como transformar dor em propósito".

A descrição do evento informava que haveria como convidados especiais organizadores de ajuda humanitária que respondem a crises humanitárias no Oriente Médio, incluindo Gaza.

Embora o horário do evento tenha sido divulgado publicamente, o local foi compartilhado apenas com aqueles que se inscreveram para participar.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a segurança dos representantes israelenses e das missões diplomáticas em todo o mundo será reforçada.

"Meu coração dói pelas famílias do amado jovem, homem e mulher, cujas vidas foram ceifadas por um hediondo assassino antissemita", afirma. "Estamos testemunhando o terrível preço do antissemitismo e da incitação desenfreada contra o Estado de Israel."

Um comunicado do gabinete do primeiro-ministro afirma que ele conversou com a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, e com o embaixador de Israel no país.

O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse estar "arrasado" com o tiroteio.

"Este é um ato desprezível de ódio, de antissemitismo", escreveu ele no X. "Nossos corações estão com os entes queridos dos assassinados e nossas orações imediatas estão com os feridos."

Ele acrescenta que envia seu "total apoio" à equipe da embaixada e se solidariza com a comunidade judaica nos EUA.

"Os EUA e Israel permanecerão unidos em defesa de nosso povo e de nossos valores compartilhados. Terror e ódio não nos destruirão", escreveu.