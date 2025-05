A frieza do presidente da África do Sul diante de 'armadilha' de Trump na Casa Branca

Reuters Ramaphosa conseguiu se manter calmo diante de Trump na Casa Branca Três meses após o segundo mandato de Donald Trump, os líderes estrangeiros devem estar cientes de que uma cobiçada viagem ao Salão Oval da Casa Branca traz o risco de uma repreensão pública, muitas vezes descambando em tentativas de provocação e humilhação. O episódio de quarta-feira (21/5) com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, foi um típico exemplo, com o toque adicional de uma emboscada envolvendo o desligar de luzes, uma longa exibição de vídeo e vários recortes de notícias.

Enquanto as câmeras de televisão filmavam, e após uma discussão acalorada, Trump foi questionado por um jornalista sobre o que seria necessário para convencê-lo de que as alegações de "genocídio branco" na África do Sul são falsas. Ramaphosa respondeu primeiro, dizendo que o presidente teria que "ouvir as vozes dos sul-africanos" sobre o assunto. Trump então entrou e pediu a um assistente que "apagasse as luzes" e ligasse a televisão, para que ele pudesse mostrar ao líder sul-africano "algumas coisas". Elon Musk, seu conselheiro e bilionário nascido na África do Sul, observava em silêncio atrás de um sofá. O que se seguiu foi uma avalanche extraordinária e altamente coreografada de acusações do presidente dos EUA sobre a suposta perseguição de sul-africanos brancos, que lembrou o tratamento agressivo dado ao líder ucraniano Volodymyr Zelensky durante sua visita à Casa Branca em fevereiro.

As imagens no telão mostravam agitadores políticos sul-africanos entoando "Atire no Boer", uma canção antiapartheid. E Trump, tantas vezes crítico da mídia, parecia feliz em exibir imagens de procedência incerta. Questionado sobre onde ficavam os supostos túmulos de fazendeiros brancos, ele simplesmente respondeu: "África do Sul". O líder americano também parecia acreditar que os líderes políticos nas imagens — que não fazem parte do governo — tinham o poder de confiscar terras de fazendeiros brancos. Mas eles não têm.

Embora Ramaphosa tenha assinado um projeto de lei controverso permitindo apropriações de terras sem indenização no início deste ano, a lei não foi implementada. E o sul-africano se distanciou publicamente da linguagem usada nos discursos políticos exibidos. Shutterstock Trump exibiu alegações contra sul-africanos brancos ao presidente do país Mas o presidente da África do Sul, que foi um grande aliado de Nelson Mandela e negociador que ajudou a pôr fim ao regime de apartheid da minoria branca chegou preparado à reunião. Às vezes, Trump parece desconhecer os esforços feitos por líderes estrangeiros para agradá-lo, e isso claramente fazia parte da estratégia sul-africana.