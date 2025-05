Trump arma 'emboscada' para presidente sul-africano na Casa Branca com alegação de 'perseguição a brancos'

Getty Images Trump mostrou imagens de brancos mortos na África do Sul; Ramaphosa respondeu que esse tipo de crime é minoritário perto do quadro geral de violência no país Durante a visita do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa à Casa Branca nesta quarta-feira (21/05), Donald Trump fez acusações de que estaria ocorrendo uma "limpeza étnica" contra brancos na África do Sul. O presidente americano acusou o governo sul-africano de confiscar terras de fazendeiros brancos, promulgar políticas discriminatórias contra brancos e adotar uma política externa antiamericana.

Trump recebeu seu homólogo sul-africano com uma agenda focada em comércio e cooperação tecnológica, mas no pano de fundo estava um cenário de deterioração na relação bilateral, após vários conflitos diplomáticos nos últimos meses. Em fevereiro, Trump cortou todo o financiamento à África do Sul ao emitir uma ordem executiva acusando o governo de Ramaphosa de apoiar inimigos dos EUA pelo mundo, como o Irã e o grupo palestino Hamas. A reunião começou cordialmente, com Trump descrevendo Ramaphosa como "um homem verdadeiramente respeitado em muitos círculos" — embora tenha dito depois que, em outros meios, o sul-africano seria "considerado um pouco controverso". O presidente sul-africano, por sua vez, afirmou que o objetivo de sua visita era "restabelecer relações com os Estados Unidos".

Getty Images A reunião, que tinha o objetivo de abordar comércio e cooperação tecnológica, começou de forma cordial — mas logo ficou tensa após exibição de vídeo Mas, então, as luzes no Salão Oval foram diminuídas, e Trump apresentou um vídeo mostrando Julius Malema, líder da oposição sul-africana, cantando uma música polêmica que inclui a frase "atirar no bôer" — uma referência à comunidade branca de origem holandesa do país africano. "É algo terrível, nunca vi nada parecido", comentou Trump enquanto as imagens eram projetadas, afirmando que "estão matando essas pessoas" e repetindo a palavra "genocídio". Visivelmente desconfortável, o presidente sul-africano defendeu o sistema democrático de seu país e destacou que "a criminalidade na África do Sul afeta tanto brancos quanto negros".

Ramaphosa enfatizou que Malema e seu partido não fazem parte do governo e que as declarações destes não representam a política oficial. Quando Trump perguntou se o sul-africano sabia onde o vídeo havia sido gravado, Ramaphosa respondeu: "Não. Gostaria de saber, porque nunca o vi." Trump rebateu: "É na África do Sul".