Sexo por ouro: o abuso de crianças em minas ilegais

Getty Images Os mineiros ilegais trabalham em minas que antes pertenciam a grandes multinacionais, que as abandonaram porque já não eram tão rentáveis Aviso: esta reportagem contém detalhes que algumas pessoas podem achar perturbadores. Jonathan suportou seis meses extenuantes de vida e trabalho no subsolo de uma mina de ouro abandonada na África do Sul. Mas a coisa mais chocante que ele viu foi o abuso contra crianças.

Algumas delas são recrutadas como mão de obra barata, mas outras são trazidas especificamente com fins sexuais, dizem ativistas. Jonathan, agora com quase 30 anos, migrou para a África do Sul com a promessa de ganhar dinheiro fácil ao trabalhar em uma das dezenas de minas desativadas, fechadas por multinacionais por não serem mais comercialmente viáveis. A reportagem protegeu completamente a identidade de Jonathan, pois ele teme represálias das gangues criminosas que comandam a indústria de mineração ilegal. Detalhes sobre o que acontece no subsolo começaram a surgir após a morte de dezenas de mineiros ilegais perto da cidade de Stilfontein no final do ano passado, quando uma mina foi bloqueada pela polícia.

Com voz calma e firme, Jonathan descreve o calor, as longas horas de trabalho e as poucas opções de alimentação e a falta de sono que afetaram seu corpo e sua saúde. Mas uma lembrança duradoura é o que aconteceu com os mineiros menores de idade na mina onde ele trabalhou. "Eu costumava ver essas crianças na mina — adolescentes, na verdade, de 15, 17 anos."

"Outros costumavam se aproveitar delas às vezes. Era um pouco assustador e eu não me sentia confortável com isso", diz Jonathan. Ele afirma que os menores de idade foram estuprados por mineiros adultos, que prometeram dar a eles parte do ouro que encontrassem em troca de sexo. "Se aquele garoto está desesperado por dinheiro, ele corre o risco", observa Jonathan.

O homem descreve como as crianças se aproximavam de equipes de mineiros em busca de proteção. O sexo também era usado como punição se os adolescentes não conseguissem completar uma tarefa para a equipe. Jonathan diz que as crianças na mina onde ele trabalhava eram todas estrangeiras e não sabiam onde estavam se metendo.