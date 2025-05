'Roubo de vento': o efeito misterioso que assola os parques de energia eólica

Getty Images Alguns parques eólicos podem 'roubar' o vento uns dos outros Com a corrida para atingir os objetivos climáticos de emissão zero, os parques eólicos offshore vêm se expandindo em todo o mundo. Mas um fenômeno preocupante vem atraindo cada vez mais a atenção: em certas condições, os parques eólicos podem "roubar" o vento uns dos outros.

"Os parques eólicos produzem energia e esta energia é extraída do ar. A extração de energia do ar causa redução da velocidade do vento", afirma o cientista e pesquisador Peter Baas, da companhia holandesa Whiffle, especializada em energia renovável e meteorologia. Ele explica que o vento sopra com menos velocidade atrás de cada turbina – e do parque eólico como um todo – em comparação com o lado da frente. "Este é o chamado efeito esteira", afirma Baas. Resumidamente, à medida que as turbinas giratórias retiram energia do vento, eles criam um "rastro", reduzindo a velocidade do vento atrás do parque eólico. Sob certas condições meteorológicas, este rastro pode chegar a se estender por mais de 100 km, para parques eólicos offshore muito grandes e densos. Mas é mais comum que se estenda por dezenas de quilômetros, segundo os pesquisadores.

Se o parque eólico for construído contra o vento em relação a outro parque, ele pode reduzir a energia emitida pelo produtor que estiver a favor do vento em até 10% ou mais, segundo as pesquisas. Coloquialmente, este fenômeno é conhecido como "roubo de vento". Mas o advogado norueguês Eirik Finserås, especializado em energia eólica offshore, destaca que "a expressão 'roubo de vento' é um tanto enganosa, pois você não pode roubar algo que não pode ter dono – e ninguém é dono do vento".

Getty Images O 'rastro' de vento causado pelas turbinas eólicas pode se estender por mais de 100 km, dependendo das condições meteorológicas Ainda assim, ele indica que este fenômeno pode ter uma série de consequências negativas para os construtores de parques eólicos e, potencialmente, até causar problemas entre fronteiras. De fato, existem diversas disputas em andamento entre construtores de parques eólicos sobre o suposto roubo de vento. Elas geram preocupação em países que dependem do aumento da produção de energia eólica offshore para atingir seus objetivos climáticos de emissões zero. Embora o problema do roubo de vento, em princípio, seja conhecido há muito tempo, ele vem ganhando cada vez mais relevância, devido à escala e à velocidade da expansão offshore, bem como ao tamanho e à densidade dos parques eólicos offshore, segundo especialistas.