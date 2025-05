Destruição de florestas tropicais bate recorde com aumento de incêndios

Getty Images Pela primeira vez, os incêndios apareceram como a principal causa da perda de florestas tropicais As florestas tropicais do mundo, que fornecem uma proteção crucial contra as mudanças climáticas, desapareceram mais rapidamente do que nunca em 2024, sugere uma nova análise feita por satélite. Pesquisadores estimam que 67 mil quilômetros quadrados dessas florestas primárias ou virgens — que não foram afetadas, ou afetadas o mínimo possível pela ação humana — foram perdidos em 2024. A área é quase do tamanho de países como a Geórgia, ou o equivalente a 18 campos de futebol por minuto.

"Eu acredito que a ideia do ponto de não retorno é cada vez mais a correta", afirma o professor Matthew Hansen, co-diretor do GLAD, laboratório da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, que coletou os dados. Hansen descreveu os novos resultados como "assustadores", e alertou sobre uma possível "savanização" da floresta tropical, quando florestas tropicais maduras entram em colapso e se transformam permanentemente em savanas, áreas em que predomina a vegetação rasteira com árvores e arbustos esparsos. "Ainda é uma teoria, mas eu acho que está cada vez mais plausível, principalmente quando a gente olha para os dados."

Um outro estudo, publicado na semana passada, fez um alerta semelhante sobre um possível declínio significativo da Amazônia se o aquecimento global ultrapassar a meta internacional de 1,5° C. Isso não apenas ameaçaria a variedade de vida selvagem vivendo nos habitats com mais biodiversidade do planeta, mas também traria sérias consequências para o clima. Apesar do estudo apontar um crescimento da perda de floresta no Brasil, em 2024, dados publicados recentemente pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe) indicam queda histórica para um mês de fevereiro neste ano no nível de desmatamento na Amazônica Legal.