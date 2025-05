Como vai funcionar o Domo de Ouro, escudo antimísseis anunciado por Trump

Trump disse que pretende concluir o programa antes do final de seu governo ao custo de US$ 175 bilhões, mas especialistas estimam valores muito maiores.

Do Salão Oval da Casa Branca, Trump disse que o projeto militar será concluído durante seu atual governo a um custo de US$ 175 bilhões (R$ 992 bilhões).

O projeto é um grande desafio militar, já que o território dos EUA é 400 vezes maior do que o de Israel. Trump disse que o Canadá teria manifestado interesse em participar do projeto em conjunto com os EUA.

"Ele interceptará mísseis , incluindo aqueles lançados do outro lado do mundo ou do espaço."

"Ele será integrado às nossas capacidades de defesa existentes e deverá estar operacional antes do final do meu mandato, em cerca de três anos", disse ele a repórteres na Casa Branca.

Trump disse que inicialmente alocaria US$ 25 bilhões para o projeto, e que espera ter o orçamento necessário de US$ 175 bilhões para concluir o projeto antes do fim de seu mandato atual em 2029.

Um briefing divulgado recentemente pela Agência de Inteligência de Defesa (agência de inteligência militar do governo dos EUA) observou que as ameaças de mísseis "aumentarão em escala e sofisticação" e que a China e a Rússia estão projetando sistemas "para explorar lacunas" nas defesas dos EUA.

Na década de 1980, Reagan anunciou a Iniciativa de Defesa Estratégica (conhecida informalmente como Guerra nas Estrelas), que visava criar um sistema defensivo baseado no espaço para repelir mísseis nucleares balísticos da União Soviética e de outras potências adversárias.

Seu governo investiu bilhões de dólares, mas o projeto acabou sendo cancelado devido ao aumento dos custos e aos desafios tecnológicos.

"Ronald Reagan queria isso há muitos anos, mas eles não tinham a tecnologia", disse Trump. "Mas é algo que teremos. Teremos no mais alto nível."

Getty Images O presidente Ronald Reagan promoveu a Iniciativa de Defesa Estratégica na década de 1980, que acabou sendo cancelada

Sete dias após o início de seu segundo mandato, Trump ordenou que o Departamento de Defesa apresentasse em dois meses planos para um sistema de defesa contra ataques aéreos, que a Casa Branca diz ser "a ameaça mais catastrófica" enfrentada pelos EUA.

Ele garantiu que os US$ 25 bilhões iniciais para este projeto estão incluídos em sua mais recente proposta orçamentária, que está sendo discutida no Congresso, mas ainda não foi aprovada.

No entanto, o Congressional Budget Office, a agência do Congresso que abastece parlamentares com dados sobre o orçamento, estimou que o governo poderia precisar de muito mais dinheiro — até US$ 542 bilhões ao longo de 20 anos — apenas para construir os componentes espaciais do sistema.

Para o analista de segurança do jornal The New York Times, W.J. Hennigan, apenas um primeiro passo está sendo dado agora — e o projeto deve demorar anos.

"As partes mais interessantes do programa, agora conhecido como Domo de Ouro, ainda precisam ser determinadas: como seria o sistema, quem o construiria, como seria controlado e se protegeria de forma confiável os americanos e o país contra uma gama em constante mudança de ameaças de mísseis vindas de todo o mundo", escreve Hennigan.

"O que sabemos é que não seria barato, fácil ou rápido."

Ele diz que o Domo de Ouro não seria um programa único, mas sim a união de diversas iniciativas militares.

"Provavelmente consistiria em 100 ou mais programas a serem interligados para formar um escudo de costa a costa, de fronteira a fronteira, contra ataques aéreos. Quando esses componentes estiverem prontos, os militares precisarão de uma maneira de orquestrar tudo por meio de um sistema de comando e controle."

O analista diz que Israel tem o tamanho do Estado americano de Nova Jersey e costuma ser atacado com mísseis de baixa tecnologia. O desafio americano é proteger um território imenso que poderia potencialmente ser atacado com as tecnologias mais avançadas disponíveis.