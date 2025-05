Guerra na Ucrânia: como ligação entre Trump e Putin muda o rumo das negociações para a paz

Bloomberg via Getty Images No ano passado, Donald Trump prometeu que encerraria a Guerra na Ucrânia em "24 horas". Na semana passada, ele disse que a situação não seria resolvida até que ele e o presidente russo, Vladimir Putin, pudessem "se reunir" e discutir o assunto pessoalmente.

Na segunda-feira (19/05), a situação mudou novamente. Após um telefonema de duas horas com Putin, Trump disse que as condições de um acordo de paz só poderiam ser negociadas entre a Rússia e a Ucrânia — e talvez com a ajuda do papa Leão 14. Ainda assim, o presidente americano não perdeu o otimismo em relação à perspectiva de paz, ao publicar nas redes sociais que os dois lados "iniciariam imediatamente" as negociações para um cessar-fogo e o fim da guerra. Mas esse sentimento parece estar em desacordo com a visão russa.

Putin apenas disse que seu país está pronto para trabalhar com a Ucrânia na elaboração de um "memorando sobre um possível futuro acordo de paz". Conversas sobre memorandos e um "possível futuro" de paz dificilmente parecem ser o tipo de base sólida sobre a qual acordos duradouros são construídos rapidamente. Reuters Putin enfatizou novamente que qualquer resolução teria que abordar as "causas profundas" da guerra — que a Rússia alegou no passado ser o desejo da Ucrânia de estreitar os laços com a Europa.

Após a ligação telefônica, Trump compartilhou na rede Truth Social que a Rússia e a Ucrânia "iniciarão imediatamente as negociações" para um cessar-fogo. O presidente americano acrescentou que "as condições para isso serão negociadas entre as duas partes". Mas existe a possibilidade de que a recente posição de Trump sobre a guerra na Ucrânia seja um sinal de que os EUA podem abandonar a mesa de negociações.

Mais tarde na segunda-feira, Trump afirmou que não se afastaria da mediação das negociações entre os dois países, mas reconheceu que tinham uma "linha vermelha na cabeça", em alusão às limitações de uma mediação americana. "Grandes egos envolvidos, mas acho que algo vai acontecer", disse ele. "E se não acontecer, eu simplesmente recuarei e eles terão que continuar."