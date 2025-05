A corrida entre cientistas para descobrir por que Universo existe

A equipe está em uma verdadeira corrida científica com cientistas do Japão — que, por sinal, estão alguns anos à frente.

Em um laboratório escondido acima da neblina das florestas da Dakota do Sul , nos Estados Unidos, cientistas estão em busca da resposta para uma das maiores perguntas da ciência: por que o Universo existe?

Matthew Kapust / SURF Uma caverna na Dakota do Sul abrigará equipamentos sensíveis para detectar pequenas mudanças em partículas subatômicas

Jaret Heise, diretor científico da instalação, descreve as cavernas como "catedrais da ciência". Segundo ele, elas foram projetadas para isolar o experimento Dune do barulho e da radiação da superfície.

Os cientistas vão descer 1.500 metros de profundidade até três enormes cavernas, que foram escavadas para abrigar o projeto. O tamanho do local é tão impressionante que a equipe de construção e seus tratores parecem brinquedos de plástico.

A colaboração internacional liderada pelos americanos acredita que a resposta esteja no subsolo, e batizou o projeto de Dune (sigla, em inglês, para Experimento de Neutrinos em Grande Profundidade).

A teoria atual sobre a origem do Universo não consegue explicar a existência dos planetas, estrelas e galáxias que vemos ao nosso redor. Por isso, os dois grupos estão construindo detectores para estudar uma partícula subatômica chamada neutrino , na esperança de encontrar respostas.

Eles vão disparar feixes de ambos os tipos de partículas a partir de um ponto profundo do subsolo em Illinois para detectores na Dakota do Sul, a cerca de 1.300 quilômetros de distância.

Isso porque, ao longo do trajeto, neutrinos e antineutrinos passam por pequenas mudanças. Os pesquisadores querem descobrir se essas mudanças são diferentes nos neutrinos e nos antineutrinos. Se forem, isso pode levá-los a algumas respostas que explicariam a causa da matéria e antimatéria não terem se anulado no início do Universo.

Entre os 1.400 cientistas que atuam no Dune está Kate Shaw, da Universidade de Sussex, na Inglaterra. Ela afirma que as descobertas que estão por vir serão "transformadoras" para a nossa compreensão do Universo e para a maneira como a humanidade se enxerga.