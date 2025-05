14 mil bebês podem morrer em Gaza em 48 horas se Israel não permitir ajuda, diz ONU à BBC

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No domingo, Israel passou a autorizar a entrada de ajuda humanitária, mas em pequena quantidade.

Mas Fletcher, que é secretário-geral-adjunto para Assuntos Humanitários das Nações Unidas, diz que os cinco caminhões de ajuda chegaram a Gaza na segunda-feira são apenas uma "gota no oceano" comparado com o que é necessário. E que é preciso "inundar a Faixa de Gaza com ajuda humanitária".

Ele diz que, embora os caminhões com ajuda humanitária tenham cruzado para Gaza, eles ainda não chegaram às comunidades necessitadas.

Fletcher espera conseguir que 100 caminhões atravessem a fronteira para Gaza nesta terça-feira.