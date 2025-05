O que se sabe sobre enorme apagão que causou caos em Portugal, Espanha e outros países da Europa

A causa do apagão ainda é desconhecida, e está sendo investigada pelas autoridades. O governo espanhol negou indícios de ataques cibernéticos, mas disse que está investigando "todas as possibilidades".

Autoridades de Portugal e Espanha disseram nesta terça-feira (29/4) que não há indícios de que um ataque cibernético tenha provocado o apagão do dia anterior, que deixou milhões sem eletricidade na Espanha e Portugal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A operadora espanhola de eletricidade Red Eléctrica disse que dois eventos consecutivos, com um segundo entre si, provocaram os apagões — e afirmou que não houve indícios de erro humano.

A empresa não detalhou o que seriam os eventos. O diretor de serviços operacionais da companhia, Eduardo Prieto, disse que a rede elétrica conseguiu se recuperar do primeiro evento, mas não do segundo. Ele disse que a Red Eléctrica conseguiu reestabelecer a luz com uma operação de turbinas de gás e vapor.

Prieto disse que é "muito possível" que houve problemas na geração de energia solar, mas destacou que ainda não há informações suficientes para uma conclusão.

No entanto, o premiê espanhol, Pedro Sánchez, descartou problemas com energia renovável no apagão.