As cinco cidades mais felizes do mundo em 2025

Getty Images Copenhague, na Dinamarca, aparece no topo da lista das "Cidades de Ouro" Amigos, família e um senso de comunidade contribuem para a nossa felicidade, mas o local onde vivemos também pode ter um impacto enorme no nosso bem-estar. Mas, o que faz a cidade ser considerada uma "cidade feliz"? Recentemente, pesquisadores do Institute for the Quality of Life (Instituto para a Qualidade de Vida, na tradução livre para o português) lançaram o Índice Cidade Feliz 2025, que monitorou 82 indicadores de felicidade em seis categorias principais: Cidadãos, Governança, Meio Ambiente, Economia, Saúde e Mobilidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O índice avaliou as políticas que contribuem para a qualidade de vida, bem como suas implementações e o impacto na população, e concluiu que nenhuma cidade deve ser considerada "a mais feliz". Em vez disso, 31 cidades — que obtiveram pontuações altas em todas as métricas — foram selecionadas para compor a lista das "Cidades de Ouro". Para descobrir quais tipos de políticas e características fazem desses locais uma "cidade feliz", a BBC conversou com moradores das cinco cidades que obtiveram as melhores notas ao redor do mundo. 1. Copenhague, Dinamarca Com frequência, a Dinamarca aparece entre os países mais felizes do mundo, e talvez não seja uma surpresa que sua capital tenha recebido a nota geral mais alta do índice. Copenhague se destaca especialmente na categoria Meio Ambiente — que avalia espaços verdes, sustentabilidade de gestão de resíduos — e na categoria Economia, que leva em conta fatores como PIB, salário médio, inovação e presença de empresas internacionais.

A cidade também pontua bem na categoria Cidadãos, que inclui recursos como bibliotecas e museus, além do engajamento da população e eventos. Para Mari-Anne Daura, que mora em Copenhague, a vibrante cena gastronômica e cultural é o que faz com que ela ame a cidade. "A cidade está sempre organizando eventos gratuitos, seja o Festival de Luzes de Copenhague, a Biblioteca Humana, o Copenhague Cooking ou as festas de rua. Eu valorizo muito o esforço da cidade para criar experiências para os moradores", disse.

"Sempre tem algo para fazer e algo novo para experimentar. E foi isso que me fez escolher viver em Copenhague em vez de Estocolmo." Getty Images Copenhague se destaca na categoria de Meio Ambiente e Economia no Índice de Cidades mais felizes em 2025 Os moradores também destacam as formas alternativas e seguras de transporte em Copenhague. "Cerca de um terço ou mais da população anda de bicicleta, e a cidade tem sua faixa exclusiva para bicicletas que muitas pessoas usam para ir e voltar do trabalho. O sistema de metrô também funciona pontualmente", disse Aaron Wertheimer, que mora no local. Ele recomenda que os visitantes aluguem uma bicicleta e pedalem pela ponte Hans Christian Andersen. "Dá para ver a cidade inteira de lá, seus canais e sua arquitetura. Você ganha uma apreciação maior pela estética e pela atmosfera geral da cidade".

Já Daura sugere pegar um transporte aquático para explorar a cidade por um outro ângulo. "Vá conferir a grande variedade de food trucks no Reffen [o maior mercado de comida de rua do norte da Europa]", disse. "Para mim, nada representa mais Copenhague do que o Reffen." 2. Zurique, Suíça Com a segunda nota mais alta do índice, a maior cidade da Suíça pontua bem nas categorias Cidadãos e Governança, que avaliam a participação dos cidadãos nas políticas governamentais e o acesso a serviços digitais para melhorar a vida dos moradores. Essa facilidade de viver torna o cotidiano muito menos estressante, segundo os moradores. "Como mãe de duas crianças, Zurique é o lugar perfeito para criar uma família", afirma Raquel Matos Gonçalves, que ajuda pessoas a se mudarem para a Suíça por meio da sua empresa Expat You.