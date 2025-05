A prisão na Amazônia que a França vai construir para abrigar traficantes e extremistas

Getty Images Gérald Darmanin visitou a Guiana Francesa no fim de semana A França construirá uma nova prisão de alta segurança em seu território ultramarino da Guiana Francesa para abrigar traficantes de drogas e extremistas, anunciou o ministro da Justiça do país durante uma visita ao território. Gérald Darmanin disse ao Le Journal du Dimanche que a prisão terá como alvo o crime organizado "em todos os níveis" do tráfico de drogas.

Em entrevista ao Le Journal du Dimanche, o ministro afirmou que a nova prisão será regida por um "regime carcerário extremamente rigoroso", projetado para "incapacitar os traficantes de drogas mais perigosos". Darmanin afirmou que a instalação seria usada para deter pessoas "no início da trilha das drogas", além de servir como um "meio duradouro para remover os chefes das redes de tráfico de drogas" na França continental. Residente da Guiana Francesa têm direito a votar nas eleições francesas e acesso ao sistema de previdência social francês, além de outros subsídios.

Sua distância do continente francês significa que os chefões do tráfico "não poderão mais ter contato com suas redes criminosas", disse Darmanin ao jornal. As autoridades francesas lutam há muito tempo para controlar a entrada de celulares na rede prisional. É sabido que dezenas de milhares circulam pelas prisões francesas. No início deste ano, o governo francês anunciou uma nova legislação destinada a reprimir a atividade de gangues criminosas.

As medidas criarão um braço do Ministério Público dedicado a lidar com o crime organizado. Também introduzirão poderes adicionais para investigadores e um status especial de proteção para informantes. Será incluída a criação de novas prisões de alta segurança – assim como a unidade na Guiana Francesa – para abrigar os mais poderosos barões do tráfico de drogas, com regras mais rígidas para visitas e comunicação com o exterior. A França tem testemunhado uma série de ataques a prisões nos últimos meses, que Darmanin descreveu como incidentes "terroristas" em resposta à nova legislação do governo.