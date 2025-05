Qual peso têm os mais de meio milhão brasileiros que vivem em Portugal na eleição no país?

Getty Images Número de brasileiros em Portugal deu um salto nos últimos anos A imigração e a integração cultural dos imigrantes em Portugal — sobretudo de brasileiros em Portugal, que somam mais de meio milhão de pessoas — é um dos temas centrais das eleições que acontecem neste domingo (18/5) no país. Os portugueses estão indo às urna pela terceira vez em três anos para escolher um novo Parlamento e um novo governo. A votação acontece depois que o premiê Luis Montenegro, da Aliança Democrática, de centro-direita, perdeu um voto de confiança em março devido a denúncias envolvendo seus negócios familiares — provocando a dissolução do Parlamento e a convocação de nova eleição.

Montenegro nega qualquer irregularidade e está liderando a Aliança Democrática nas eleições. A economia é um dos temas centrais da eleição — já que a média salarial de Portugal é de cerca de 2 mil euros (R$ 12 mil) por mês, bastante abaixo da média de 3.155 euros (R$ 20 mil) da União Europeia. Isso tem provocado o fenômeno de "fuga de cérebros" — com muitos portugueses com boa formação técnica deixando o país em busca de melhores oportunidades no exterior. Mas ao mesmo tempo, Portugal vem enfrentando um aumento enorme no fluxo de imigrantes para o país — o que gera conflitos culturais e ondas de resistência à imigração, inclusive com episódios de xenofobia. Cerca de 1,5 milhão de estrangeiros residem em Portugal, aproximadamente o triplo do número de uma década atrás e representando cerca de 14% da população total.

Entre 2015 e 2023, sob o Partido Socialista, de esquerda — que nesta eleição é liderado pelo economista Pedro Nuno Santos — Portugal teve um dos regimes migratórios mais abertos da Europa. O aumento de chegada de imigrantes — do Brasil, mas também de países asiáticos — gerou um sentimento anti-imigração e reforçou o partido Chega, que foi criado em 2019 defendendo ideais conservadores. O partido recebeu grande apoio nas eleições do ano passado e se consolidou como terceira força eleitoral. Há sinais nas pesquisas de opinião mais recentes queo partido pode ter estagnado desde então.

Salto no número de brasileiros Nos últimos anos, Portugal viu saltar o número de brasileiros que residem no país. Segundo dados da pesquisa do Itamaraty com comunidades brasileiras no exterior, hoje há mais de meio milhão de brasileiros morando em Portugal. Isso faz de Portugal o segundo país com a maior comunidade brasileira no mundo, atrás só dos Estados Unidos, que têm mais de 2 milhões de brasileiros. Ainda assim, Portugal possui quase o dobro da quantidade de brasileiros do Reino Unido, o segundo país europeu com mais brasileiros.

O que chama a atenção é que apenas em quatro anos — entre 2020 e 2023 — o número de brasileiros em Portugal cresceu 85%. O número de brasileiros em Portugal foi de 276 mil em 2020, no começo da pandemia, para 513 mil em 2023. Em outros países com grandes comunidades de brasileiros — como Espanha e Reino Unido —, houve um crescimento inferior a 10% no tamanho da comunidade brasileira. Portugal atrai brasileiros pelo clima, maior segurança, uma moeda mais forte (o euro), o idioma em comum e a também facilidade burocrática — já que existem muitos protocolos para validação de diplomas brasileiros, por exemplo.