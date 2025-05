O paradoxo dos modernos parques eólicos em uma das regiões mais pobres da América Latina

Catherine Ellis José Luis Iguarán conta que o ruído das turbinas perturba os sonhos, que são sagrados para sua comunidade Quando José Luis Iguarán põe o pé para fora de casa em La Guajira, no norte da Colômbia, ele encontra uma linha de 10 torres eólicas, instaladas no terreno marcado pelos cactos, apontando para o mar do Caribe. Iguarán pertence ao grupo indígena Wayuu, que habita aquela região peninsular há séculos. Eles vivem da criação de cabras, agricultura, mineração de sal e da pesca.

Com alguns dos ventos mais poderosos da Colômbia, La Guajira passou a ser o epicentro da transição dos combustíveis fósseis para a energia renovável no país. Mas esta ambição de produzir energia verde enfrentou resistência e reflexões por parte dos moradores locais. Afinal, o território tem profundas ligações com sua cultura, tradições e a natureza. "Você acorda e, de repente, não vê mais as árvores", conta Iguarán. "No lugar delas, você vê e ouve as turbinas." Sua comunidade, agora, compartilha a terra com um dos dois parques eólicos da Colômbia em operação, chamado Guajira 1. Outros 15 parques estão atualmente em construção em La Guajira e os planos incluem ainda dezenas de outros.

Problemas vs. benefícios "À noite, o barulho das turbinas perturba os nossos sonhos", lamenta Iguarán. "Para nós, os sonhos são sagrados." O grupo Wayuu inclui cerca de 380 mil pessoas na Colômbia. Ele também está presente na Venezuela e possui tradições e crenças distintas. Para eles, os sonhos são uma ponte para o mundo espiritual. Eles recebem mensagens dos seus ancestrais, que são interpretadas pela família.

Apesar dos distúrbios culturais, Iguarán afirma que sua comunidade se beneficiou com a construção do parque eólico Guajira 1. A companhia energética responsável pela instalação – a empresa colombiana Isagen – pagou para que eles tivessem acesso a água potável, melhores rodovias e casas resistentes de tijolos, que substituíram parte das moradias de barro e cacto. A Isagen é de propriedade da canadense Brookfield. Ela também paga para três comunidades locais uma taxa anual de permanência do parque eólico, além de um percentual da receita anual com eletricidade e 20% da venda de créditos de carbono, que são adquiridos por empresas que desejam compensar suas emissões.

Iguarán acredita que esses projetos energéticos podem ajudar a trazer desenvolvimento, o que é vital para aquela que é a segunda região mais pobre da Colômbia. Mas nem todos compartilham do seu entusiasmo. Catherine Ellis O parque eólico de Guajira 1 fica muito perto da casa de José Luis Iguarán "Os parques eólicos produzem energia limpa, mas criam divisões nas comunidades Wayuu", explica Aaron Laguna, pescador do grupo indígena que mora na aldeia litorânea de Cabo de la Vela, na Colômbia. Atualmente, sua comunidade está em processo de consultas sobre um novo parque eólico a ser construído nas proximidades. Ele tem visto pessoas que foram afetadas pelo projeto.