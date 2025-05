As vestimentas tradicionais que Leão 14 resgatou em sua apresentação como papa

Getty Images O papa Leão 14 decidiu reviver algumas das tradições que seu antecessor abandonou "O hábito não faz o monge." O cardeal americano Robert Francis Prevost não acredita que esse ditado popular seja verdade, ou pelo menos essa é a impressão que sua primeira aparição pública como o novo papa da Igreja Católica pode ter deixado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pouco mais de uma hora após sua eleição, Leão 14 apareceu na sacada central da Basílica de São Pedro, no Vaticano, vestido com as vestes tradicionais que os pontífices romanos usam há séculos. Embora esse gesto possa parecer indicar uma ruptura com o caminho traçado pelo falecido papa Francisco, o discurso do novo pontífice indicou o contrário. "Devemos buscar juntos como ser uma Igreja missionária, uma Igreja que constrói pontes, que dialoga e que está sempre aberta, como esta praça (referindo-se à Praça de São Pedro), para acolher de braços abertos todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença e do nosso amor", disse ele. As palavras foram muito semelhantes às do falecido papa Bergoglio, que em 2023 pediu aos líderes religiosos que não transformassem a Igreja em uma "alfândega para selecionar quem entra e quem não entra".

Getty Images Em 2013, o papa Francisco decidiu dispensar algumas das vestes usadas por outros papas As vestimentas em detalhes Por volta das 19h do horário de Roma (14h de Brasília) Leão 14 apareceu na sacada central da Basílica do Vaticano para saudar os milhares reunidos na Praça de São Pedro, usando a mozeta e a estola. A mozeta, uma capa vermelha curta que cai sobre os ombros e pode ter detalhes brancos, simboliza a autoridade do papa e seu chamado à compaixão, de acordo com um artigo da Catholic News Agency. A estola, por sua vez, é o pedaço de tecido vermelho bordado em ouro que envolve o pescoço do novo pontífice e é usado por padres e bispos quando oficializam cerimônias litúrgicas.

A estola representa os poderes sagrados que os sacerdotes recebem como professores e guias, e busca imitar o pastor que carrega suas ovelhas nos ombros. BBC A origem da primeira vestimenta é um tanto obscura. No entanto, há evidências de que ela tem sido usado pelo menos desde a segunda metade do século 15, como mostra um afresco do pintor Melozzo da Forli (1438-1494), no qual o papa Sisto 4º é visto usando a peça. Por sua vez, Stefano Sanchirico, que foi mestre de cerimônias papal, indicou que a capa foi introduzida no traje papal durante o período em que os pontífices se mudaram para a cidade francesa de Avignon.

"A mozeta, cujo uso começou na França, deve ser entendida como um complemento ao traje habitual do papa, semelhante ao dos cardeais", escreveu o especialista em artigo publicado no L'Osservatore Romano. "O primeiro papa a usar uma mozeta e estola ao tomar posse da (Basílica Romana de São João) de Latrão foi Clemente 7, o outro papa Médici, em 1525. Seu sucessor, Paulo 3º, fez o mesmo, enquanto São Pio 5º também usou a saia mais curta, e o mesmo fizeram seus sucessores", acrescentou. Outro elemento tradicional que Leão 14 reviveu foi a cruz peitoral e o roquete, uma vestimenta branca feita de linho que cobre a batina dos ombros até os joelhos.