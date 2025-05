Quem era Valeria Márquez, influenciadora morta em transmissão ao vivo no TikTok?

Reuters A modelo e influenciadora Valeria Márquez ficou conhecida depois de ganhar um concurso de beleza, em 2021. Milhares de pessoas foram testemunhas, pelas redes sociais, da linha de frente da violência que sacode o México. Na terça-feira (13/5), a famosa influenciadora mexicana Valeria Márquez, de 23 anos, foi assassinada a tiros, enquanto realizava uma transmissão ao vivo pelo TikTok.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O ocorrido se deu no salão de beleza Blossom The Beauty Lounge, de propriedade da vítima na cidade de Zapopan, no Estado de Jalisco (centro-oeste do México). A localidade faz parte da área metropolitana de Guadalajara, a segunda cidade com mais habitantes do país. A Promotoria estadual anunciou que está tratando do caso "sob o protocolo de feminicídio", ou seja, ela considera que o crime foi motivado pela condição de mulher da vítima. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, anunciou que há uma investigação em andamento. Segundo ela, "estamos trabalhando para capturar os responsáveis e [determinar] a motivação que levou a esta situação".

O assassinato de Márquez ocorreu menos de 48 horas depois que Yesenia Lara Gutiérrez, candidata a prefeita de uma localidade no Estado mexicano de Veracruz (centro-leste do país), foi abatida com três outras pessoas, durante um ato de campanha. O evento também foi transmitido pelas câmeras de vídeo do local. Estrela em ascensão Márquez era uma modelo mexicana que começou a ficar conhecida em 2021, depois de ganhar o concurso de beleza Miss Rosto, segundo a imprensa local. Pouco depois, ela começou a criar conteúdo nas redes sociais. Márquez compartilhava conselhos de maquiagem e rotinas de cuidados pessoais. Ela também falava sobre moda e se exibia nas viagens que fazia.

Suas fotografias no interior de aviões particulares ou a bordo de iates podem ser observadas na sua conta no Instagram, que contava com mais de 223 mil seguidores no momento da sua morte. Márquez também tinha 100 mil seguidores no TikTok. A jovem também dirigia o salão de beleza onde foi assassinada, em um centro comercial localizado no bairro Real del Carmen de Zapopan, segundo informado pela imprensa local. Getty Images A morte da influenciadora ocorreu dias depois de outro assassinato, de uma candidata a prefeita no México Direto e ao vivo Durante sua transmissão, Márquez relatou que estava no interior do estabelecimento. Ela esperava um entregador que havia estado antes no local e avisou que regressaria para entregar a ela um presente.

"Hoje, eu estava fazendo algumas coisinhas, quando Érika me marcou e disse: 'escute, querida, vão trazer algo para você e não sei o quê, mas, enfim, querem entregar para você'", segundo se ouve na gravação. "Fiquei preocupada [...] porque [Érika, a amiga] me diz que não se via o rosto [do entregador] [...]", prossegue Márquez. "Por que não deixou [o presente]? Eles iam me levantar [sequestrar] ou o quê?" Ela segura uma pelúcia cor-de-rosa, afasta o olhar da câmera, leva imediatamente as mãos ao peito e ao estômago e desaba na cadeira.