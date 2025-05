Biden não reconheceu George Clooney em evento de campanha, diz livro que acusa assessores de 'encobrir' problemas de saúde

Um livro que será lançado no dia 20 de maio nos EUA acusa o círculo mais próximo de Joe Biden na Casa Branca de ter tentado encobrir a "deterioração física" do agora ex-presidente dos Estados Unidos durante sua fracassada campanha para reeleição.

Falando sobre o livro, um porta-voz de Biden afirmou que "evidência de envelhecimento não é evidência de incapacidade mental" e garantiu que o democrata foi "um presidente muito eficaz".

O livro, escrito por Jake Tapper, do canal de notícias CNN, e Alex Thompson, do site Axios, vai ser publicado no dia 20 de maio.

Biden encerrou sua campanha de forma abrupta em julho do ano passado, pouco depois de uma atuação desastrosa em um debate televisionado contra o republicano Donald Trump.

Membros do partido o culparam por abandonar a corrida eleitoral muito tarde, deixando sua substituta, a então vice-presidente Kamala Harris, com apenas 107 dias de campanha para enfrentar Trump, que venceu, com folga, as eleições presidenciais de novembro.