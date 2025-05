Quem são os afrikaners, brancos da África do Sul que os EUA recebe como refugiados por 'sofrer racismo'

Reuters Um primeiro grupo de 59 sul-africanos chegou a Washington DC na segunda-feira Um avião que partiu de Joanesburgo com 59 sul-africanos brancos a bordo pousou em Washington DC na segunda-feira (12/5). Este é o primeiro grupo de afrikaners a chegar aos Estados Unidos como refugiados sob um programa de reassentamento promovido pelo presidente americano, Donald Trump, que considera esta comunidade vítima de "discriminação racial" na África do Sul.

Sua chegada à capital americana acontece após meses de tensões diplomáticas entre os EUA e a África do Sul. Em fevereiro, Trump assinou uma ordem executiva denunciando supostas violações de direitos humanos contra pessoas brancas na África do Sul, citando expropriações de terras sem indenização e assassinatos nas zonas rurais. O presidente também se referiu ao que descreveu como uma "matança em larga escala de agricultores brancos", um argumento respaldado publicamente pelo empresário Elon Musk, nascido em Pretória, que chegou a falar de um "genocídio branco". Getty Images As autoridades do governo americano receberam solicitantes de asilo sul-africanos em Washington DC O governo sul-africano rejeita estas acusações e nega a existência de perseguição racial contra brancos.

O ministro das Relações Exteriores do país, Ronald Lamoa, declarou na segunda-feira que "não há perseguição aos sul-africanos brancos afrikaners" — e afirmou que os dados da polícia contradizem a narrativa promovida por Washington. Os afrikaners, em sua maioria descendentes de colonos holandeses, desempenharam um papel central na história do país, desde a colonização até o regime do apartheid. Quem são os afrikaners? O programa de reassentamento de Trump é voltado para os afrikaners, uma comunidade sul-africana branca descendente em sua maioria de colonos holandeses, franceses huguenotes e alemães que começaram a se estabelecer no sul da África em 1652.

Durante séculos, os afrikaners dominaram a política e a produção agrícola do país, especialmente sob o apartheid (1948-94), quando formavam o grupo branco majoritário e o pilar ideológico do regime. Hoje, eles representam pouco mais de 5% da população da África do Sul — cerca de 2,7 milhões de pessoas —, e a maioria fala africânder como língua materna. Trump justifica seu programa com o argumento de que os afrikaners sofrem "discriminação racial" devido às políticas do Congresso Nacional Africano (CNA), no poder desde o fim do apartheid em 1994.

Em sua ordem executiva de fevereiro, o presidente dos EUA citou especificamente a recém sancionada lei sul-africana que prevê a expropriação sem indenização de terras improdutivas, abandonadas ou adquiridas de forma fraudulenta durante o regime segregacionista. Embora a lei tenha sido defendida como uma ferramenta para corrigir desigualdades históricas, tanto setores conservadores americanos — incluindo empresários influentes como Elon Musk e Peter Thiel — quanto muitos afrikaners na África do Sul a veem como uma ameaça direta aos direitos de propriedade dos brancos. Getty Images Trump e Musk compartilham a visão de que os brancos sofrem discriminação racial na África do Sul Trump também denunciou o que descreveu como "uma matança em larga escala de agricultores brancos", uma tese apoiada por Musk, Thiel e outros membros da chamada "Máfia do PayPal", um influente grupo do Vale do Silício que mantém laços com a África do Sul.