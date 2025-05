'Grande revolucionário', 'eterno' e 'exemplo para o mundo': as reações à morte de Mujica

Ex-presidente uruguaio morreu nesta terça-feira (13/5). No início do ano, ele anunciou que não queria mais tratar o câncer após metástase.

A informação foi confirmada pelo presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, que lamentou a morte do ex-guerrilheiro lembrando de sua trajetória.

O ex-presidente do Uruguai José "Pepe" Mujica morreu nesta terça-feira (13/5).

Mariana Greif/Reuters "Vamos sentir muito a sua falta, Velho querido", escreveu o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi

Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez escreveu que o uruguaio acreditou, lutou e viveu por um mundo melhor. "A política faz sentido quando é vivida assim, com o coração. Meu mais profundo carinho à sua família e ao Uruguai. Eterno, Mujica."

A presidente mexicana Claudia Sheinbaum , publicou em sua conta no X que Mujica era um "exemplo para a América Latina e ao mundo inteiro pela sabedoria, pensamento e sensibilidade que o caracterizavam".

A morte do ex-guerrilheiro, que sofria de um câncer severo no esôfago , suscitou mensagens de lamento em lideranças de todo o mundo.

"Com profunda dor comunicamos que faleceu nosso companheiro Pepe Mujica. Presidente, militante, referência e condutor. Vamos sentir muito a sua falta, Velho querido. Obrigado por tudo o que nos deu e por seu profundo amor por seu povo".

Em dezembro do ano passado, durante um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Mujica disse que "a Amazônia é a coisa mais importante que temos na América."

"Adeus amigo. Espero que um dia a América Latina tenha um hino, espero que um dia a América do Sul se chame: Amazônia", escreveu o colombiano.

"Pepe Mujica fascinou o mundo como um oráculo de austeridade e simplicidade" que "no fim da vida, emitiu alertas pessimistas, mas sem perder a fé no homem", publicou o jornal.

Na ocasião, Lula concedeu a Mujica a Ordem Nacional do Cruzeiro, uma honraria dada a personalidades estrangeiras, "por sua incansável luta pelo melhor da América Latina e do mundo. Um exemplo para todos nós", escreveu Lula na época.

O ex-presidente argentino Alberto Fernández escreveu em sua conta no X que "sem Francisco e Pepe, o mundo fica mais triste e fraco. Minha memória estará sempre com esse grande uruguaio."

No Brasil, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), disse que Mujica era uma pessoa "imprescindível para a humanidade". "Foi amigo do Brasil e do nosso povo, conquistou a juventude e foi admirado por onde passou".

Esta reportagem está em atualização