Cracolândia sumiu? O que se sabe da dispersão de principal ponto do 'fluxo' em SP

O vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello Araújo (PL) , fez uma série de publicações no Instagram parabenizando a atuação de agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e demais forças de segurança na Cracolândia pela diminuição do "fluxo" de usuários de drogas.

"Prendemos as principais lideranças do tráfico de drogas no centro de São Paulo. Desmascaramos pensões e hotéis que serviam de pontos de distribuição de entorpecentes e para lavagem de dinheiro do PCC, que explorava o vício de dependentes químicos. A droga parou de chegar, fazendo com que o centro de São Paulo deixasse de ser um ponto interessante para a criminalidade."

Já o prefeito Ricardo Nunes (MDB) se mostrou surpreso com as imagens. Quando questionado pela TV Globo sobre o "sumiço" do fluxo, ele disse que "ainda está tentando entender o episódio" e que não dá para dizer que o problema da Cracolândia está resolvido.

"Surpreendeu a prefeitura. Mas, obviamente, a gente já vinha reduzindo gradativamente. Todos os dias vinha reduzindo a quantidade de pessoas lá. As pessoas indo para tratamento, voltando para os seus Estados, as pessoas aceitando a internação", diz o prefeito, que também mencionou como possíveis a demolição de imóveis na favela do Moinho.