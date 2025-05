A brasileira premiada com 'Nobel da Agricultura' por trabalho que mantém Brasil como 'celeiro do mundo'

World Food Prize A engenheira agrônoma e pesquisadora brasileira Mariangela Hungria foi agraciada nesta terça-feira (12/5) com o Prêmio Mundial da Alimentação por seu trabalho com insumos biológicos que revolucionaram a agricultura no Brasil. O prêmio é conhecido como 'Nobel da Agricultura' e homenageia indivíduos que melhoraram a qualidade, a quantidade ou a disponibilidade de alimentos em todo o mundo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As pesquisas comandadas por Hungria deram origem a dezenas de tratamentos biológicos para sementes que aumentaram significativamente a produtividade das principais culturas e reduziram a necessidade de fertilizantes químicos. Estima-se que os produtos desenvolvidos pela engenheira agrônoma associada à Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) tenham sido utilizados em mais de 40 milhões de hectares no Brasil, gerando aos agricultores uma economia de até US$ 25 bilhões (R$127,5 bilhões) por ano em custos de insumos. Os desenvolvimentos possibilitados pela pesquisa também evitaram a emissão de mais de 230 milhões de toneladas métricas de CO₂ equivalente por ano. 'Oscar verde': a cientista brasileira que ganhou prêmio com outros dois cientistas latino-americanos

Por que aquecimento global pode 'envenenar' arroz em partes do mundo

As imagens que mostram como a Terra mudou nos últimos 50 anos Autora de mais de 500 artigos, capítulos e publicações acadêmicas, ela também produziu o primeiro manual em português para métodos de microbiologia do solo adaptados aos trópicos.

Por seu trabalho, Mariangela Hungria é considerada 'mãe da microbiologia' no Brasil. "É uma emoção incrível receber esse prêmio", disse a pesquisadora de 67 anos à BBC Brasil. "Acho que o diferencial que me destacou foi a persistência: mais de 40 anos acreditando que os biológicos poderiam ser uma solução viável economicamente e de alto rendimento." O Prêmio Mundial da Alimentação foi criado em 1986 e já condecorou outros três brasileiros além de Hungria.

Em 2006, os agrônomos Edson Lobato e Alysson Paolinelli foram homenageados, juntamente com o cientista americano Andrew Colin McClung, por seus papéis fundamentais na transformação do Cerrado brasileiro. E em 2011, o então ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o prêmio ao lado do ex-presidente ganês John Agyekum Kufuor por sua atuação no combate à fome. O anúncio do Prêmio Mundial da Alimentação deste ano foi feito na sede internacional da organização, em Des Moines, Iowa, Estados Unidos. "Como pioneira industrial e mãe, a Dra. Hungria serve como um exemplo inspirador para mulheres pesquisadoras que buscam incorporar ambos os papéis. Suas descobertas e desenvolvimentos lançaram o Brasil para se tornar um celeiro global", disse a governadora de Iowa, Kim Reynolds, que presidiu a cerimônia.

Getty Images Brasil é considerado o "celeiro do mundo": país produz alimentos suficientes para necessidades calóricas de aproximadamente 900 milhões de pessoas Uma nova 'Revolução Verde' O prêmio foi fundado por Norman Ernest Borlaug, que recebeu o Nobel da Paz em 1970 pelo seu papel na Revolução Verde. O movimento foi um marco histórico que transformou profundamente a agricultura e a economia mundial, possibilitando a produção em larga escala de grãos e alimentos essenciais. O modelo se baseou, entre outras coisas, na intensiva utilização de sementes geneticamente alteradas, fertilizantes e agrotóxicos. Já o trabalho de Mariangela Hungria foi bem-sucedido em justamente buscar alternativas biológicas para os fertilizantes químicos.