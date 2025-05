Wegovy ou Mounjaro? Cientistas comparam os dois e mostram qual remédio para perda de peso é melhor

Os dois remédios levaram a uma perda de peso substancial, mas a redução de 20% com o Mounjaro, após 72 semanas de tratamento, superou os 14% do Wegovy, de acordo com os resultados do estudo .

Assim, o paciente come menos e, em vez disso, queima a gordura armazenada no corpo.

A nova pesquisa, que foi financiada pela Eli Lilly (a fabricante do Mounjaro) envolveu 750 pessoas obesas, com peso médio de 113 kg.

O Wegovy imita um hormônio liberado pelo corpo após as refeições para ativar um sinalizador químico da saciedade no cérebro.

Elas foram selecionadas para tomar a maior dose que pudessem tolerar de um dos dois medicamentos.

Os resultados, apresentados no Congresso Europeu sobre Obesidade, que acontece em Málaga, na Espanha, e publicados no periódico no New England Journal of Medicine, mostraram:

32% das pessoas perderam um quarto do seu peso corporal com Mounjaro. Com o Wegovy, essa taxa foi de16%;

Aqueles que tomaram Mounjaro reduziram em média 18 cm de cintura, ante 13 cm do grupo que fez tratamento com Wegovy;

Aqueles que usaram Mounjaro apresentaram melhores níveis de pressão arterial, açúcar no sangue e colesterol;

Os dois grupos tiveram níveis semelhantes de efeitos colaterais;

As mulheres perderam mais peso que os homens.

O médico Louis Aronne, que conduziu o estudo no Centro de Controle de Peso da Weill Cornell Medicine, em Nova York, nos EUA, concluiu que "a maioria das pessoas com obesidade se sairá bem com a semaglutida (Wegovy)".