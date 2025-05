O mistério que cerca Satoshi Nakamoto, o criador do bitcoin

Getty Images Ninguém sabe ao certo quem é a pessoa por trás da criação da criptomoeda mais famosa do mundo O bitcoin sustenta uma enorme indústria de criptomoedas que ultrapassa a casa dos trilhões de dólares, é negociado pelas maiores casas de investimentos do mundo e chegou a ser considerado a moeda oficial de um país. Mas, apesar dessa ascensão meteórica, um profundo mistério ronda esse universo: qual é a verdadeira identidade de seu fundador, o elusivo Satoshi Nakamoto?

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Muitos tentaram responder a essa pergunta, mas até agora todos falharam. Em outubro de 2024, um documentário da HBO sugeriu que um especialista canadense chamado Peter Todd era o criador do bitcoin. O único problema: ele próprio negou a alegação. Os ouvidos se aguçaram no mundo das criptomoedas novamente quando, em novembro do ano passado, foi divulgado que o misterioso criador do bitcoin finalmente revelaria a identidade em uma coletiva de imprensa.

Há um profundo interesse em saber quem é Satoshi Nakamoto, em parte porque ele é considerado um programador revolucionário que ajudou a impulsionar a indústria das criptomoedas. A voz, as opiniões e a visão de mundo dele seriam extremamente influentes em uma indústria com uma base de fãs tão dedicada e zelosa. Mas o fascínio também advém do fato de que, como detentor de mais de um milhão de bitcoins, Satoshi seria um multibilionário.

Dada essa vasta riqueza, foi um tanto incomum que o organizador da coletiva de imprensa cobrasse um ingresso por um lugar no evento. Um lugar na primeira fila custaria 100 libras (R$ 758, na cotação atual). Um adicional de 50 libras (R$ 379) seria cobrado para quem quisesse fazer perguntas ilimitadas.

O organizador do evento, Charles Anderson, chegou a me incentivar a gastar 500 libras (R$ 3.790) em troca do privilégio de entrevistar "Satoshi" no palco. Eu recusei a oferta. Anderson disse que eu poderia ir de qualquer maneira — mas alertou que talvez não houvesse lugar para mim, tamanha a expectativa.