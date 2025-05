EUA acolhem brancos da África do Sul sob alegações de genocídio feitas por Trump

Governo Trump acelerou entrada de 59 sul-africanos brancos nos EUA sob justificativa de perseguição racial — alegação contestada pelo governo da África do Sul e por especialistas

O presidente Donald Trump afirmou que os pedidos de refúgio feitos por integrantes da minoria africâner (descendente de colonos holandeses e outros europeus na África do Sul ) haviam sido acelerados por se tratarem de vítimas de "discriminação racial".

AFP O grupo de sul-africanos brancos desembarcou no Aeroporto Dulles, próximo a Washington DC

O grupo de sul-africanos brancos desembarcou no Aeroporto Dulles, próximo a Washington DC, e foi calorosamente recebido pelas autoridades americanas.

A administração Trump suspendeu todas as outras admissões de refugiados, inclusive de pessoas vindas de zonas de guerra.

Questionado na segunda-feira sobre por que os pedidos de refúgio dos africâneres foram processados mais rapidamente do que os de outros grupos, Trump respondeu que estaria ocorrendo um "genocídio" e que os "agricultores brancos" estariam sendo especificamente visados.

Alguns seguravam crianças pequenas e agitavam bandeirinhas dos EUA na área de desembarque, decorada com balões nas cores vermelha, branca e azul.

Em janeiro, o presidente Ramaphosa sancionou uma polêmica lei que permite ao governo confiscar propriedades privadas sem indenização, em determinadas circunstâncias, quando isso for considerado "justo e de interesse público".

Os EUA também vêm criticando políticas internas da África do Sul, acusando o governo de confiscar terras de agricultores brancos sem qualquer compensação.

Ao ser questionado pela BBC no aeroporto de Dulles, o subsecretário de Estado Christopher Landau comentou: "Não é surpreendente, infelizmente, que um país de onde saem refugiados não reconheça que eles são, de fato, refugiados."

No entanto, o governo afirma que nenhuma terra foi confiscada até agora com base nessa legislação.

Há frustração na África do Sul quanto ao ritmo lento da reforma agrária desde o fim do sistema racista do apartheid, há três décadas.

Embora mais de 90% da população do país seja negra, apenas 4% das terras privadas estavam nas mãos de negros, segundo um relatório de 2017.

Um dos conselheiros mais próximos de Trump, o sul-africano Elon Musk, já declarou que havia um "genocídio de brancos" na África do Sul e acusou o governo de aprovar "leis racistas de propriedade".

As alegações de genocídio contra brancos no país já foram amplamente desacreditadas.

Reuters Primeiro grupo de refugiados sul-africanos brancos desembarca no Aeroporto Internacional de Dulles, na Virgínia

Em nota enviada à BBC, Gregory Meeks, democrata de destaque na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, afirmou que a política de reassentamento de refugiados da gestão Trump "não é apenas um apelo racista velado, mas uma reescrita politicamente motivada da história".

A Igreja Episcopal declarou que deixaria de colaborar com o governo federal no reassentamento de refugiados, em protesto contra o "tratamento preferencial" concedido aos africâneres.

Melissa Keaney, advogada do Projeto Internacional de Assistência a Refugiados, disse à BBC que a decisão da Casa Branca de acelerar a chegada dos africâneres representa "muita hipocrisia e tratamento desigual".

Sua organização está processando a administração Trump após a suspensão indefinida do Programa de Admissão de Refugiados dos EUA (USRAP) em janeiro. Segundo Keaney, a medida deixou mais de 120 mil refugiados com aprovação condicional em situação indefinida.

O autor africâner Max du Preez afirmou ao programa Newsday, da rádio BBC, que as alegações de perseguição contra sul-africanos brancos são "um absurdo completo" e "sem qualquer fundamento".

Dados da polícia sul-africana mostram que, em 2024, foram registrados 44 assassinatos em fazendas e pequenas propriedades agrícolas, sendo que oito das vítimas eram fazendeiros.

A África do Sul não divulga estatísticas criminais com recorte racial, mas a maioria dos proprietários de fazendas no país é branca, enquanto a maioria dos trabalhadores rurais e outros moradores dessas áreas é negra.

As relações bilaterais entre EUA e África do Sul vêm se deteriorando desde que Trump incumbiu seu governo de reassentar africâneres — grupo composto majoritariamente por descendentes de holandeses — nos Estados Unidos.

Em março, o embaixador sul-africano nos EUA, Ebrahim Rasool, foi expulso após acusar Trump de usar a "vitimização branca como apelo velado", o que levou os EUA a acusarem Rasool de "incitação racial".

Os EUA também criticaram a África do Sul por sua postura "agressiva" contra Israel na Corte Internacional de Justiça (CIJ), onde o governo sul-africano acusou a gestão de Benjamin Netanyahu de genocídio contra os palestinos — alegação fortemente rejeitada por Israel.

A disposição do presidente Trump em aceitar refugiados africâneres ocorre num contexto de repressão mais ampla à entrada de migrantes e solicitantes de asilo vindos de outros países.

Reportagem adicional de Khanyisile Ngcobo, em Joanesburgo, e Cai Pigliucci, em Washington DC.