4 curiosidades sobre a gigante chinesa de fast food que anunciou investimento bilionário no Brasil

Getty Images A rede de fast food Mixue prevê um investimento de R$ 3,2 bilhões no Brasil A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China resultou em uma série de anúncios econômicos. Empresas chinesas prometeram investir R$ 27 bilhões em setores como energia, mobilidade, tecnologia e alimentação. Lula viajou ao país acompanhado de 11 ministros e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além de parlamentares, outras autoridades e cerca de 200 empresários. Ele deve se reunir com o presidente chinês Xi Jinping nesta terça-feira (13/5).

Entre os anúncios, destaca-se a chegada da rede chinesa Mixue ao Brasil — sua primeira operação no país. A empresa prevê um investimento de R$ 3,2 bilhões e estima a criação de até 25 mil empregos até o fim da década. O aporte faz parte de um pacote mais amplo de aproximação econômica entre os dois países. Além da Mixue, também anunciaram planos de expansão no Brasil a montadora GWM, a gigante de energia CGN e o aplicativo de entregas Keeta, da Meituan. Ken Ishii/Pool via Reuters Lula e Xi Jinping após em encontro em abril de 2023 A Mixue será a primeira grande rede chinesa de fast food a operar no país — o que pode abrir caminho para outras marcas asiáticas testarem o mercado latino-americano. A promessa de investimento e geração de empregos, no entanto, dependerá do desempenho da empresa em um mercado desafiador.

A Seres, por exemplo, foi uma das montadoras chinesas que estrearam no Brasil nos últimos anos. Com vendas abaixo do esperado, a marca anunciou a suspensão temporária de suas operações após apenas um ano. Por outro lado, a BYD conseguiu emplacar no mercado brasileiro, especialmente no segmento de veículos eletrificados. Fundada em 1997, na província de Henan, a Mixue Ice Cream & Tea virou um fenômeno ao combinar preços baixíssimos com forte apelo visual. O nome completo da empresa, Mìxuě Bīngchéng, significa "cidade do gelo com mel e neve". A marca aposta em um mascote carismático, lojas coloridas e um jingle chiclete que toca em looping nas unidades.

Hoje, a média de preços dos sorvetes e chás gira em torno de 6 iuanes (cerca de R$ 4,70) por produto. A seguir, quatro curiosidades sobre a gigante do sorvete e das bebidas geladas que está prestes a desembarcar no Brasil. 1. Começou como uma banca de raspadinhas A história da Mixue é uma história clássica de empreendedorismo.

Zhang Hongchao, um estudante de 21 anos que cursava Finanças e Economia na Universidade de Henan, decidiu montar uma banca de doces. A primeira loja não deu certo, mas dois anos depois, em 1997, ele tentou novamente alavancar o negócio com uma barraca vendendo "raspadinha" de gelo. Ela era chamada Mixue Bingcheng, que significa "palácio de neve doce". Foi o início do sucesso. Dali em diante, começou o modelo de franquias com venda de sorvetes, chá, limonada, smoothies de frutas e café a preços muito baixos.