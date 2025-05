Israel pode ignorar o direito internacional e permanecer em Gaza? Cinco perguntas-chave respondidas

Getty Images O plano anunciado recentemente renovou as preocupações sobre os riscos de uma epidemia de fome em Gaza

De acordo com relatos na mídia israelense, a primeira etapa do plano incluiria a tomada de áreas adicionais de Gaza e a expansão da "zona tampão" designada por Israel ao longo das fronteiras do território.

A proposta aprovada pelo gabinete de segurança de Israel no domingo inclui a "captura" de Gaza, a manutenção de seu território e "ataques poderosos" contra o Hamas. Ao mesmo tempo, o plano nega ao grupo a capacidade de distribuir suprimentos humanitários.

Críticos dizem que a ação militar falhou em garantir o retorno dos 59 reféns restantes — dos quais se acredita que até 24 estejam vivos — e instaram o governo a fechar um acordo com o Hamas.

Em 2 de março, Israel fechou todas as passagens para Gaza - impedindo a entrada de todos os produtos, incluindo alimentos, combustível e medicamentos - e retomou sua ofensiva militar duas semanas depois, encerrando um cessar-fogo de dois meses com o Hamas.

O plano anunciado recentemente renovou as preocupações sobre os riscos de uma epidemia de fome em todo o território.

Entende-se que o plano não seria implementado até depois da visita do presidente dos EUA, Donald Trump, à região entre 13 e 16 de maio, fornecendo o que foi descrito como "uma janela de oportunidade" para o Hamas concordar com um novo acordo de cessar-fogo e libertação de reféns.

Mas tem havido uma crescente pressão internacional sobre Israel para suspender seu bloqueio, com avisos de que a fome em massa pode ser iminente e que matar civis de fome intencionalmente é um crime de guerra.

Getty Images O plano inclui propostas para transferir os palestinos para o sul de Gaza

De acordo com a ONU, a população enfrenta um risco renovado de fome e desnutrição porque os armazéns estão vazios, as padarias fecharam e as cozinhas comunitárias estão a dias de ficarem sem suprimentos.

O bloqueio também cortou medicamentos essenciais, vacinas e equipamentos médicos necessários ao sobrecarregado sistema de saúde de Gaza.

Mas Israel insistiu repetidamente que não há escassez de ajuda no território.

Israel acusou o Hamas de roubar e armazenar ajuda humanitária para dar a seus combatentes ou vender para arrecadar dinheiro.

A ONU e outras agências negam que a ajuda tenha sido desviada e dizem que têm mecanismos rígidos de monitoramento.

Após o último anúncio sobre planos de fornecer ajuda humanitária por meio de empresas privadas, a ONU e outras agências humanitárias disseram que a proposta violaria os princípios humanitários básicos e que não cooperarão.

O que o direito internacional diz sobre a fome?

O termo fome, ou limite da fome, é uma expressão técnica utilizada pela ONU quando um país tem uma escassez de alimentos tão severa que sua população enfrenta desnutrição aguda, fome ou morte.

O status geralmente é declarado pela ONU, às vezes em conjunto com o governo do país e, muitas vezes, ao lado de outras organizações de ajuda internacional ou agências humanitárias.

É decidido usando uma escala da ONU chamada de Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar (IPC).

Ela classifica a escassez de alimentos - ou insegurança - de um país em cinco "fases" de severidade, com a fome na quinta e pior.

Para que a fome seja declarada oficialmente, três coisas precisam acontecer em uma área geográfica específica:

pelo menos 20% das famílias enfrentam uma extrema falta de alimentos;

pelo menos 30% das crianças sofrem de desnutrição aguda;

dois adultos ou quatro crianças por 10.000 pessoas morrem a cada dia "devido à fome total ou à interação de desnutrição e doença".

Getty Images Foram levantadas preocupações sobre os riscos de fome no território

A fome de civis como método de guerra é proibida pelas leis internacionais estabelecidas na Convenção de Genebra.

A ONU diz que Israel é obrigado, de acordo com o direito internacional, a garantir suprimentos para a população de Gaza, quase toda deslocada.

Israel diz que está cumprindo o direito internacional e que não há escassez de ajuda humanitária.

Mas o plano mais recente para permitir que suprimentos de socorro cheguem ao sul de Gaza por meio de centros controlados pelo exército foi condenado pela agência humanitária da ONU OCHA, que disse que parecia ser uma "tentativa deliberada de transformar a ajuda em uma arma".

Um alto funcionário do Hamas disse à BBC que o grupo palestino não estava mais interessado em negociações de cessar-fogo enquanto os israelenses continuavam bloqueando todas as entregas de doações a Gaza.

No entanto, Israel enfatizou que está monitorando a situação no terreno e também disse que mais de 25.000 caminhões transportando quase 450.000 toneladas de mercadorias entraram em Gaza durante o cessar-fogo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse recentemente que disse a Netanyahu que "temos que ser bons com Gaza" e o pressionou a permitir que mais alimentos e remédios entrem na região.

Não houve resposta oficial sobre o pedido, mas no início da semana, o Ministério das Relações Exteriores de Israel rejeitou as críticas do Reino Unido, França e Alemanha, que descreveram o bloqueio como "intolerável" em uma declaração conjunta em que também insistiam que "isso deve acabar".

Como chegamos até aqui?

Os militares israelenses lançaram uma campanha para destruir o Hamas em resposta a um ataque transfronteiriço sem precedentes em 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 outras foram feitas reféns.

Pelo menos 52.567 pessoas foram mortas em Gaza desde então, incluindo 2.459 desde a retomada da ofensiva israelense, de acordo com o Ministério da Saúde do território administrado pelo Hamas.

O primeiro de um acordo de cessar-fogo de três fases entrou em vigor em janeiro e viu o Hamas libertar 33 reféns em troca de Israel libertar cerca de 1.900 prisioneiros palestinos e permitir que ajuda e outros bens entrassem na Faixa de Gaza.

Quando os combates cessaram e milhares de moradores de Gaza deslocados voltaram para casa, o Hamas e Israel deveriam iniciar negociações para iniciar a segunda fase.

As partes concordaram que a segunda fase das negociações incluiria a libertação de todos os reféns restantes, bem como a retirada total das forças israelenses da Faixa de Gaza, levando ao fim permanente da guerra.

A primeira fase terminou em 1 de março, mas as negociações para a próxima fase não avançaram.

Qual o tamanho e quem controla Gaza?

Desde 2007, o Hamas tem sido o órgão governamental de fato de Gaza. O trecho de terra tem 41 km de comprimento e 10 km de largura; é cercado por Israel, Egito e Mar Mediterrâneo.

O Hamas — que é classificado como uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e alguns outros governos ocidentais — venceu as eleições parlamentares no território ocupado em 2006 e reforçou seu poder depois de expulsar o rival Fatah do enclave.

Nos anos que se seguiram, o Hamas e Israel travaram vários conflitos importantes — incluindo os de 2008-09, 2012 e 2014.