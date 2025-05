Guerra na Ucrânia: Putin propõe iniciar 'negociações sérias' para tratar das 'raízes' da guerra e Zelensky diz estar pronto para se reunir

Getty Images O presidente russo propôs ao seu homólogo ucraniano a realização de negociações na Turquia no próximo dia 15 de maio Vladimir Putin manifestou o desejo de discutir "as raízes" do conflito com a Ucrânia, com o objetivo de alcançar "uma paz sólida e duradoura". Para isso, o presidente russo propôs aos líderes ucranianos a realização de "conversas sérias" — uma proposta que foi aceita por Kiev. Em um raro pronunciamento televisionado, feito já tarde da noite de sábado a partir do Kremlin, Putin declarou que a Rússia está disposta a retomar as negociações diretas com as autoridades ucranianas.

"Esse seria o primeiro passo rumo a uma paz firme e sustentável, e não apenas o prelúdio para novas hostilidades armadas após o reabastecimento do Exército ucraniano com armas e pessoal, e a intensa escavação de trincheiras", afirmou. Segundo o presidente russo, as conversações devem ocorrer no dia 15 de maio, na Turquia. Horas mais tarde, a Ucrânia aceitou a oferta, com a condição de que todas as hostilidades cessem a partir do dia 12 de maio. "É um sinal positivo que os russos finalmente comecem a considerar o fim da guerra", declarou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acrescentando estar "pronto" para se reunir com seu homólogo russo.

Getty Images A proposta russa surge após os quatro principais aliados europeus da Ucrânia ameaçarem impor novas sanções a Moscou Guerra de propostas O anúncio de Vladimir Putin ocorreu apenas algumas horas depois de que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e quatro de seus aliados europeus mais próximos — Reino Unido, França, Alemanha e Polônia — voltassem a exigir que o líder russo aceitasse uma trégua de 30 dias, sob ameaça de novas sanções contra Moscou. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reagiu ao ultimato afirmando que "qualquer tentativa de nos pressionar é completamente inútil". Ainda assim, em seu discurso, Putin não descartou a possibilidade de que as negociações levem a um acordo com a Ucrânia sobre uma nova trégua.

"Estamos determinados a conduzir negociações sérias com a Ucrânia, com o objetivo de eliminar as causas profundas do conflito e estabelecer uma paz duradoura com perspectiva histórica", declarou. "Não podemos excluir que, durante essas conversas, seja possível chegar a um novo acordo de cessar-fogo", acrescentou. No entanto, o presidente russo não respondeu diretamente aos apelos por um cessar-fogo de 30 dias.

No sábado, estiveram em Kiev o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron, o novo chanceler alemão Friedrich Merz e o primeiro-ministro polonês Donald Tusk — líderes da chamada "coalizão dos dispostos", grupo de países comprometidos com o apoio militar e financeiro à Ucrânia. Durante a visita, os líderes advertiram que, caso Putin não aceitasse um cessar-fogo incondicional de 30 dias "por ar, mar e terra", seriam impostas novas sanções maciças aos setores energético e bancário da Rússia.