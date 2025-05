Gêmeos são alérgicos às mesmas coisas?

Uma alergia acontece quando o corpo confunde os alérgenos —substâncias normalmente inofensivas, mas que podem provocar uma hipersensibilidade nas pessoas, como pólen e ácaros — com um agente intruso. Com isso, os anticorpos grudam nesses alérgenos, dando início a uma reação do sistema imunológico.

Há ainda a possibilidade de uma alergia causar anafilaxia, um tipo de reação que pode levar à morte e que requer atendimento médico imediato.

Por exemplo, quando uma pessoa come um alimento ao qual ela é alérgica, e apresenta inchaço na garganta e erupções na pele, isso é considerado um caso de anafilaxia.

O tratamento tradicional para anafilaxia é uma injeção do hormônio epinefrina, mais conhecido como adrenalina, que é aplicada no músculo da perna. Pessoas com alergias podem carregar um auto aplicador para se medicarem em emergências, caso tenham uma reação anafilática grave. Hoje em dia também existe um spray nasal de epinefrina, que age de forma rápida no corpo.