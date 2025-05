Casa Branca e Catar discutem transferência de jato de luxo para a presidência dos EUA

Getty Images O Boeing 747-8Z5 da empresa estatal Qatar Amiri Flight é semelhante ao que estaria em negociações para ser transferido Trump A Casa Branca está em negociações com a família real do Catar para possivelmente receber um jato jumbo de luxo, destinado a ser usado como Air Force One, a aeronave oficial da presidência americana. Em comunicado, o Catar negou que o avião seja um presente, mas afirmou que a transferência de uma aeronave para "uso temporário" está em discussão entre os dois países.

Fontes disseram à CBS News que o avião não estará pronto para uso imediatamente, pois precisará ser adaptado e liberado por autoridades de segurança. O valor potencial do avião e seu manuseio certamente levantarão questões legais e éticas entre os críticos. No domingo, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que "qualquer presente dado por um governo estrangeiro é sempre aceito em total conformidade com todas as leis aplicáveis. O governo do presidente Trump está comprometido com a transparência total".

A frota atual da Casa Branca inclui dois aviões Boeing 747-200B personalizados para uso presidencial, com equipamentos especiais de comunicação e recursos como camarote, escritório e sala de conferências, de acordo com a Força Aérea dos EUA. Uma das aeronaves está em uso desde 1990, e outra, desde 1991. Os aviões da Air Force One geralmente são transferidos para outras administrações. De acordo com o Arquivo Nacional, somente a biblioteca presidencial Reagan tem um jato Air Force One, e ele transportou sete presidentes antes de ser doado. Dizem que o Catar está oferecendo uma versão do Boeing 747-8, um modelo muito mais novo que, segundo a ABC News, foi transformado em um "palácio voador".

A Boeing, uma empresa americana, havia sido contratada para fornecer novos aviões à Casa Branca, mas Trump reclamou no início deste ano que a empresa estava atrasada. Seu governo havia negociado inicialmente com a Boeing duas aeronaves especiais para o 747-8 durante seu primeiro governo. O fabricante do avião disse que a aeronave não estaria disponível antes de 2027 ou 2028. "Não, não estou satisfeito com a Boeing. Eles demoram muito para fazer, sabe, o Air Force One, nós assinamos esse contrato há muito tempo", disse Trump em fevereiro.