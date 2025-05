A 'guerra' entre EUA e China pela supremacia em microchips

Getty Images Os Estados Unidos "deixaram a peteca cair" na fabricação de chips ao longo dos anos, permitindo que a China e outros polos de fabricação asiáticos avançassem a todo vapor. Foi o que me disse Gina Raimondo, então secretária de Comércio dos EUA, em uma entrevista em 2021. Quatro anos depois, os chips continuam sendo um campo de batalha na disputa entre os EUA e a China pela supremacia tecnológica, e o presidente americano, Donald Trump, agora quer turbinar um processo de fabricação altamente complexo e delicado que levou décadas para ser aperfeiçoado em outras regiões.

Ele diz que sua política tarifária vai libertar a economia dos EUA e trazer empregos de volta ao país, mas também é verdade que algumas das maiores empresas há muito tempo lutam contra a falta de trabalhadores qualificados e produtos de baixa qualidade em suas fábricas americanas. O que será, então, que Trump vai fazer de diferente? E, considerando que Taiwan e outras partes da Ásia despontam na fabricação de chips de alta precisão, será que os EUA vão conseguir produzi-los também, e em larga escala? Microchips: o pulo do gato Os semicondutores são fundamentais para abastecer tudo, de máquinas de lavar a iPhones, de jatos militares a veículos elétricos. Estes minúsculos wafers de silício, conhecidos como chips, foram inventados nos EUA, mas atualmente é na Ásia que os chips mais avançados estão sendo produzidos em escala fenomenal. A fabricação deles é cara e tecnologicamente complexa. Um iPhone, por exemplo, pode conter chips projetados nos EUA, fabricados em Taiwan, no Japão ou na Coreia do Sul, usando matérias-primas, como metais de terras raras, extraídas principalmente na China. Em seguida, eles podem ser enviados para o Vietnã para embalagem, depois para a China para montagem e testes, antes de serem despachados para os EUA.

Getty Images Os microchips foram inventados nos EUA, mas os países asiáticos agora dominam sua produção Trata-se de um ecossistema profundamente integrado, que evoluiu ao longo de décadas. Trump elogiou a indústria de chips, mas também a ameaçou com tarifas. Ele disse à empresa líder do setor, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), que ela teria que pagar uma tarifa de 100% se não construísse fábricas nos EUA. Com um ecossistema tão complexo e uma concorrência acirrada, as empresas precisam ser capazes de se planejar para gastos e investimentos mais altos no longo prazo, muito além do governo Trump. As constantes mudanças nas políticas não estão ajudando. Até agora, algumas demonstraram disposição para investir nos EUA.

Os subsídios significativos que a China, Taiwan, Japão e Coreia do Sul concedem às empresas privadas que desenvolvem chips são um dos principais motivos do seu sucesso. Este foi, em grande parte, o pensamento por trás da Lei dos Chips dos EUA, sancionada em 2022 durante o governo do então presidente Joe Biden — uma tentativa de reposicionar a fabricação de chips e diversificar as cadeias de suprimentos, alocando créditos fiscais e subsídios para incentivar a fabricação nacional. Getty Images Donald Trump ameaçou a TSMC com uma tarifa de 100% se ela não construísse fábricas nos EUA Algumas empresas, como a maior fabricante de chips do mundo, a TSMC, e a maior fabricante de smartphones do mundo, a Samsung, se tornaram as principais beneficiárias da legislação — a TSMC recebeu US$ 6,6 bilhões em subsídios e empréstimos para fábricas no Arizona, e a Samsung recebeu cerca de US$ 6 bilhões para uma instalação em Taylor, no Texas.

A TSMC anunciou um investimento adicional de US$ 100 bilhões nos EUA com Trump, além dos US$ 65 bilhões prometidos para três fábricas. Diversificar a produção de chips também funciona para a TSMC, com a China ameaçando repetidamente assumir o controle de Taiwan. Mas tanto a TSMC quanto a Samsung enfrentaram desafios com seus investimentos, incluindo aumento de custos, dificuldade de recrutar mão de obra qualificada, atrasos na construção e resistência dos sindicatos locais. "Não se trata apenas de uma fábrica onde se fabricam caixas", diz Marc Einstein, diretor de pesquisa da empresa de inteligência de mercado Counterpoint. "As fábricas que produzem chips são ambientes estéreis de alta tecnologia, e levam anos e anos para serem construídas."