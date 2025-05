O 'incomparável' antídoto contra veneno de cobra feito a partir de homem picado 200 vezes

Cientistas esperam produzir um antídoto universal com o sangue extraordinário de um homem exposto ao veneno de diferentes espécies de cobras por décadas.

Eles demonstraram em testes com animais que os anticorpos encontrados no sangue de Tim Friede protegeram contra doses mortais de veneno de uma ampla série de espécies.

Getty Images A mamba-negra é certamente a cobra mais mortal do mundo

As terapias atuais exigem a identificação de qual espécie de cobra venenosa foi responsável pela picada.

A missão de Friede já leva 18 anos e pode ser um passo importante para encontrar um antídoto universal contra todas as picadas de cobra. Elas matam até 140 mil pessoas por ano e deixam o triplo de vítimas com amputações ou incapacidades permanentes.

Ao todo, Friede sofreu mais de 200 picadas e 700 injeções de veneno preparado por ele próprio com algumas das cobras mais mortais do mundo, como diversas espécies de mambas, najas, taipans e kraits.

Ele documentava suas explorações no YouTube. Inicialmente, sua intenção era formar imunidade para se proteger quando lidasse com as cobras.