Índia e Paquistão se acusam mutuamente de 'violações' após acordo de cessar-fogo

O uso de drones, mísseis e artilharia começou quando a Índia atingiu alvos no Paquistão e na Caxemira administrada pelo Paquistão, em resposta a um ataque militante mortal em Pahalgam no mês passado. O Paquistão negou qualquer envolvimento.

Pouco tempo depois, o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão afirmou que permanecia "comprometido com a implementação fiel de um cessar-fogo... apesar das violações cometidas pela Índia em algumas áreas".

"Isso é uma violação do entendimento alcançado hoje cedo," afirmou o secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri.

Misri afirmou que as Forças Armadas da Índia estavam "dando uma resposta apropriada" e concluiu seu informe "apelando ao Paquistão para que resolva essas violações".

Em resposta, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão afirmou: "O Paquistão continua comprometido com a implementação fiel do cessar-fogo entre o Paquistão e a Índia, anunciado hoje cedo.