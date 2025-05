A poderosa e otimista mensagem sobre o futuro do planeta de David Attenborough aos 99 anos

Silverback Films and Open Planet Studios 'Depois de quase 100 anos no planeta, agora entendo que o lugar mais importante da Terra não é na terra, mas no mar', diz David Attenborough David Attenborough, prestes a completar 99 anos, está lançando o que ele diz ser um dos filmes mais importantes de sua carreira. O apresentador e naturalista britânico acredita que o novo longa-metragem, Ocean ("Oceano"), pode desempenhar um papel decisivo na preservação da biodiversidade e na proteção do planeta contra as mudanças climáticas.

"Depois de quase 100 anos no planeta, agora entendo que o lugar mais importante da Terra não é na terra, mas no mar", afirmou David, que faz 99 anos nesta quinta-feira (8/5). O filme argumenta que o oceano é o sistema de sustentação do planeta e o maior aliado da humanidade contra a catástrofe climática. E mostra como os oceanos do mundo estão diante de uma encruzilhada. PA Media O rei Charles 3° compareceu à estreia do filme O tapete azul — e não vermelho — foi estendido para a estreia do filme no Royal Festival Hall, em Londres.. O rei Charles 3° estava presente no lançamento, e disse a David que "não conseguia acreditar" que seu aniversário de 99 anos era nesta quinta-feira.

Os dois posaram para fotos antes de entrar no auditório para a exibição. Uma série de celebridades também compareceu, incluindo a cantora Geri Halliwell-Horner, o astronauta Chris Peake, o cantor James Blunt e a modelo Cara Delevingne. Mais cedo, o príncipe William havia participado de uma matinê em "caráter privado", junto a centenas de crianças de escolas de todo o país.

Toby Nowlan, que produziu Ocean, afirma que a nova produção não é um filme típico de Attenborough. "Não se trata de ver novos comportamentos da história natural. É a melhor mensagem que ele já transmitiu", diz ele. O filme documenta como os oceanos do mundo e nossa compreensão de como eles funcionam mudaram ao longo da vida de David. BBC Studios David durante seu primeiro mergulho na Austrália em 1957 David se lembra do seu primeiro mergulho na Grande Barreira de Corais, em 1957. "Fiquei tão impressionado com o espetáculo diante de mim que me esqueci — momentaneamente — de respirar".

Desde então, houve um declínio catastrófico da vida nos oceanos ao redor do mundo. "Estamos quase sem tempo", ele adverte. Ocean contém algumas das imagens mais impactantes dos danos que a pesca de arrasto — uma prática de pesca comum no mundo todo — pode causar ao fundo do mar. É um exemplo vívido de como a pesca industrial pode drenar a vida dos oceanos do mundo, afirma David. As novas imagens mostram como a corrente que as embarcações arrastam vasculha o fundo do mar, forçando as criaturas que perturba a entrar na rede. Em geral, eles estão em busca de uma única espécie — e mais de três quartos do que capturam pode ser descartado.