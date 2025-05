Qual foi o papel da URSS na 2ª Guerra Mundial, que Putin hoje usa politicamente?

Getty Images Soldados do Exército Vermelho hasteando a bandeira soviética no Reichstag em Berlim, Alemanha, 30 de abril de 1945, foto tirada por Vladimir Grebnev. Ivanov, Pyotr, Victor. Ou nomes de lugares, como Bashkiria ou Chechênia. E ainda provocações de guerra, como "os russos estiveram aqui e sempre venceram os alemães". Essas foram coisas que a equipe do arquiteto britânico Norman Foster encontrou pichadas em algumas paredes internas do Reichstag — a icônica sede do Parlamento alemão, em Berlim — em 1995, poucos anos após a reunificação do país.

Haviam sido escritas por soldados soviéticos quando da chegada do Exército Vermelho à capital alemã, em um dos últimos episódios da 2ª Guerra Mundial. Iniciada pelo nazismo alemão na década de 1930, a guerra terminou — pelo menos na Europa — no Dia da Vitória, em 8 de maio de 1945, há exatos 80 anos, deixando 85 milhões de mortos no mundo todo, segundo estimativas. Foster, que projetava a famosa cúpula de vidro do prédio, hoje visitada por cerca de 3 milhões de pessoas todos os anos, logo manifestou o desejo de manter os escritos ali, do mesmo jeito, reforçando a postura de autoconfissão adotada pela Alemanha depois do conflito. Começou então um debate. De um lado, grupos políticos representados no Parlamento pediam que os textos fossem apagados por serem, ainda mais fora do contexto da guerra, puros ataques de ódio. Algumas pichações diziam coisas como "morte aos alemães".

De outro lado, havia um desejo coletivo em mantê-las como "cicatrizes" da guerra, e, como Foster fazia questão de enfatizar, ele havia vencido a competição internacional lançada pela execução do projeto muito por seu plano de manter evidentes alguns símbolos do período que permaneciam no Parlamento alemão. Vinicius Mendes Algumas das paredes internas do Reichstag pichadas com dizeres como 'os russos estiveram aqui e sempre venceram os alemães' 5 razões pelas quais a União Soviética entrou em colapso há 30 anos

Como Hitler morreu há 80 anos e por que houve tanto mistério sobre destino final de seu corpo

Quem foi Molotov e por que ele dá nome a explosivos que ucranianos usam contra russos Hoje, é possível ver as pichações no saguão do Reichstag, embora a tensão sobre elas nunca tenha desaparecido de fato. "Tudo permanece ainda no ar de alguma forma", observa Mark Kramer, um dos principais pesquisadores do tema e que, hoje, dirige um projeto de pesquisa sobre a Guerra Fria no Davis Center, na Universidade Harvard, nos Estados Unidos.

Para além da Alemanha, mas também da Itália fascista, do Japão, ou mesmo dos Estados Unidos, ele considera que é preciso discutir com mais profundidade o papel da União Soviética (URSS) no maior conflito da história. "Teria sido melhor não só para a história da Rússia, mas para o futuro do país, se os líderes russos tivessem permitido — e encorajado — uma discussão mais profunda sobre isso". Do pacto de não agressão à invasão nazista Estudos no Ocidente destacam que o conflito iniciou-se em setembro de 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia, forçando o então primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain, a declarar guerra ao país em um discurso transmitido pelo rádio, estimulando a França a fazer o mesmo.

Mas alguns pesquisadores — como Kramer — apontam o mês de agosto, na verdade, como definitivo para o rumo que tudo iria tomar. Na Rússia, por sua vez, essa história é contada com outro nome: Grande Guerra Patriótica. E em outra temporalidade, com a participação soviética começando somente em junho de 1941, quando o Exército alemão (Wehrmacht, como era chamado na sua fase nazista) invadiu a URSS, e terminando com a "vitória soviética". A data é um dos feriados nacionais mais relevantes na Rússia. Não é trivial que, em 2025, em que se lembra os 80 anos da guerra, o Kremlin, sede do governo russo, tenha anunciado voluntariamente um cessar-fogo na Ucrânia.