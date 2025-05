Leão 14: o que pode estar por trás do nome do novo papa

A escolha do nome cabe inteiramente ao próprio eleito — e já dá sinais do que ele pretende fazer durante o seu período de comando da Igreja Católica.

O nome do papa carrega um simbolismo enorme dentro da Igreja.

O que significa o nome do papa ? Você já parou para pensar por que Karol Wojtyla era o papa João Paulo 2º ; Jorge Bergoglio, o papa Francisco ; e, agora, Robert Prevost, papa Leão 14 ?

Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images Nome Leão 14 foi escolhido por Robert Prevost

Ou seja, o próprio nome do papa já é um recado ao mundo.

Pouco depois, um cardeal aparece no balcão da Basílica de São Pedro e anuncia ao mundo o nome do novo papa, como aconteceu nesta quinta-feira (8/5).

Assim que um cardeal vence a eleição no conclave no Vaticano, a sua primeira grande tarefa é escolher o seu nome papal.

Especialistas dizem que a escolha do nome Leão 14 pode ser uma homenagem a Leão 13, um papa que serviu entre 1878 e 1903.

A encíclica Rerum Novarum, aprovada durante o papado dele e considerada marco inicial da doutrina social da Igreja, defendeu princípios morais como a dignidade, a inviolabilidade da pessoa humana e condições para uma guerra justa.

O documento também aborda a questão operária e os direitos dos trabalhadores.

Duas marcas de Leão 13 eram sua maneira gentil de se expressar e o desejo de reconciliar a Igreja Católica com a cultura secular do final do século 19 - um momento de grandes transformações sociais e econômicas por causa da Revolução Industrial.