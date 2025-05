A estreita relação do novo papa Leão 14 com a América do Sul

O papa Leão 14 nasceu nos Estados Unidos, mas se dirigiu especificamente ao Peru em espanhol, durante o primeiro discurso após sua eleição. Sua relação com o país sul-americano já leva décadas

A presidente peruana, Dina Boluarte, saudou como "momento histórico para o Peru e para o mundo" a eleição do novo papa.

O novo papa Leão 14 passou grande parte da sua vida na América do Sul, mais especificamente no Peru .

Embora o papa Leão 14 tenha nascido nos Estados Unidos, ele obteve a cidadania peruana após trabalhar no país por muitos anos.

A presidente Boluarte afirmou que o novo papa é um "cidadão peruano por opção e de coração. Ele escolheu ser um de nós, viver entre nós e levar em seu coração a fé e a cultura desta nação".

O novo pontífice é o agostiniano Robert Prevost. Desde 1985, ele desenvolve trabalhos pastorais em diferentes regiões do Peru, especialmente no norte do país.

Em 2014, depois de muitos anos de idas e vindas entre sua cidade-natal nos EUA, Chicago, e as terras peruanas, o papa Francisco (1936-2025) o nomeou bispo da diocese de Chiclayo, no departamento de Lambayeque (norte do Peru).