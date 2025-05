O que é o Dia da Vitória, que vai ser celebrado em Moscou com presença de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta quinta-feira (9/5) das celebrações do Dia da Vitória em Moscou, a convite do presidente russo Vladimir Putin .

"O aparato de propaganda do Kremlin promove a ideia de que a Rússia está hoje, novamente, lutando contra o nazismo — desta vez na Ucrânia — e que, como na 2ª Guerra, esse é um conflito patriótico que exige sacrifícios do povo", explica Radchenko.

As lembranças em torno da vitória da então União Soviética (URSS) sobre a Alemanha nazista ainda servem como uma forma de legitimar as políticas contemporâneas do Estado russo, diz o historiador.

Um dos principais argumentos usados por Vladimir Putin para justificar a invasão da Ucrânia é o objetivo de "desnazificar" o país.

A alegação, no entanto, é amplamente contestada por analistas e líderes ocidentais, que apontam, entre outros fatos, que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é judeu e tem familiares que morreram no Holocausto.

"O Kremlin construiu, nos últimos anos, quase um culto em torno da 2ª Guerra Mundial. A popularização dessa memória tornou-se ainda mais intensa à medida que a geração que viveu o conflito começa a desaparecer", diz o historiador.

A participação de chefes de Estado estrangeiros, como o presidente Lula neste ano, serve também como uma plataforma para Moscou projetar essa narrativa além das fronteiras russas — e mostrar ao público doméstico que ainda possui aliados no cenário internacional.

"É um exercício de construção de patriotismo e nacionalismo, ainda mais relevante agora, em tempos de guerra", diz Gulnaz Sharafutdinova, professora na King's College London.

Em Moscou, mas também em todo o país

O destaque das celebrações do Dia da Vitória fica por conta do desfile na Praça Vermelha, que inclui tanques, mísseis e soldados em formação, diante de milhares de espectadores e câmeras de televisão.

Na celebração de 2024, 9 mil marcharam no evento em Moscou. Mas em anos anteriores — antes da invasão da Ucrânia pela Rússia — os números eram ainda maiores.

No passado, a exibição de equipamentos militares também já foi maior. O único tanque que participou do desfile no ano passado foi um T-34. E a expectativa é que em 2025 a tendência continue, já que muitos dos armamentos estão sendo utilizados no campo de batalha.

Getty Images Vladimir Putin e Lula em 2005: presidente russo convidou líderes de países aliados e do Sul Global para acompanharem as celebrações em Moscou

Mas as comemorações também acontecem fora de Moscou, como explica o historiador Sergey Radchenko.

"Cada cidadezinha tem seu mini desfile, com soldados acendendo o que eles chamam de 'chama eterna'", diz. "E quanto maior a cidade, maior a celebração."

Nos últimos anos, a data também tem sido incorporada ao sistema educacional russo, com eventos promovidos em escolas, universidades e instituições culturais.

Livros escolares e livros de história no país focam na Rússia como libertadora da Europa durante a guerra.

"Não é apenas um evento de Moscou, mas usado pelo Estado também nos níveis mais locais para formar o 'cidadão russo ideal', patriótico e alinhado com a política externa do Kremlin", explica Gulnaz Sharafutdinova, diretora do Instituto Rússia da King's College London.

Também segundo a especialista, para muitos russos, assistir à parada militar no dia 9 de maio continua sendo um ritual anual.

Ainda que o alcance da televisão estatal esteja diminuindo entre os mais jovens, os mais velhos continuam fiéis ao evento.

E é justamente esse público — que vê a vitória de 1945 como um marco de orgulho nacional — que o Kremlin busca atingir com ainda mais intensidade em tempos de incerteza, diz.

Por outro lado, a pesquisadora também vê motivos para que o Kremlin adote um tom mais contido diante da guerra na Ucrânia.

"Mostrar força demais nas ruas, enquanto os resultados no front não correspondem, pode gerar descrença", alerta a pesquisadora. "As pessoas querem ver progresso real na guerra, não só encenações."