3 questões para entender o conflito entre Índia e Paquistão e o papel da Caxemira na disputa

Getty Images A partição da Índia e do Paquistão em 1947 foi um processo violento cujos efeitos se estendem até os dias atuais O ataque com mísseis da Índia ao Paquistão nas primeiras horas de 7 de maio é o episódio mais recente de um longo conflito com raízes que remontam a mais de sete décadas. Até 1947, a Índia e o Paquistão faziam parte do mesmo território sob o domínio colonial britânico.

Quando a Índia declarou independência, o território foi dividido em duas partes: uma com maioria muçulmana (o Paquistão) e outra com maioria hindu (a Índia). Foi um processo que desencadeou uma onda de violência que deixou aproximadamente um milhão de mortos e 15 milhões de refugiados. As consequências desse episódio se estendem até hoje. Um novo capítulo desse conflito aconteceu na quarta-feira (7/5), quando a Índia lançou ataques contra vários alvos no Paquistão. A Caxemira, onde ocorreram alguns dos bombardeios, é o centro da discordância entre os dois países.

A seguir, explicamos em três pontos as origens do conflito, que é de particular preocupação para o mundo porque envolve duas nações com armas nucleares. 1. Por que a divisão aconteceu? Em 1946, a Grã-Bretanha anunciou que concederia a independência à Índia. O país não conseguia mais arcar com o domínio sobre o país e queria sair o mais rapidamente possível da região.

O último vice-rei, Lord Louis Mountbatten, marcou a data para 15 de agosto de 1947. Naquela época, a população da Índia era aproximadamente 25% muçulmana. O restante era sobretudo hindu. Mas havia também sikhs, budistas, cristãos e membros de outras religiões minoritárias. BBC "Os britânicos usaram a religião como uma forma de dividir as pessoas na Índia em categorias", diz a professora Navtej Purewal, membro indiana do Conselho de Pesquisa em Artes e Humanidades (AHRC, na sigla em inglês) do governo britânico.

"Por exemplo, eles criaram listas separadas de eleitores muçulmanos e hindus para eleições locais. Havia cadeiras reservadas para políticos muçulmanos e cadeiras reservadas para hindus. A religião se tornou um fator na política." Getty Images Os principais ativistas da independência, Jawaharlal Nehru (à esquerda) e Mahatma Gandhi (à direita), queriam uma Índia que abraçasse todas as religiões "Quando parecia provável que a Índia obteria a independência", diz Gareth Price, do instituto de política externa Chatham House, com sede no Reino Unido, "muitos indianos muçulmanos ficaram preocupados em viver em um país governado por uma maioria hindu". "Eles pensaram que seriam oprimidos", afirma ele.