O que seu tempo de reação revela sobre sua saúde (e como medi-lo com teste caseiro simples)

Os cientistas estão descobrindo que poder manter um tempo médio de reação pode ser um indicador importante do bom funcionamento do nosso cérebro , mesmo nas nossas últimas décadas de vida.

Mas como podemos determinar o tempo de reação no conforto do nosso lar?

"Existem pessoas que simplesmente tendem a ser mais rápidas que outras, mesmo antes do aumento dos efeitos do envelhecimento ", explica o professor de envelhecimento cognitivo e cerebral Simon Cox, da Universidade de Edimburgo, na Escócia.

Mas a nossa velocidade de reação pode revelar muito mais do que isso. Da nossa saúde cardíaca até o risco de morte precoce , os tempos de reação podem fornecer uma janela para o funcionamento interno do nosso corpo.

Um estudo encontrou relação significativa entre o tempo de reação das pessoas e a probabilidade de morte por todas as principais causas . E, além do risco geral, existe também forte relação entre esta avaliação e o risco de morte por condições específicas.

Cox explica que provavelmente é mais importante observar as variações da sua velocidade de reação, comparando os resultados do mesmo teste ao longo do tempo — por exemplo, anualmente, ao longo de uma década — e verificar se o seu desempenho começa a sofrer declínios sensíveis.

Os possíveis motivos

Cox indica que a nossa capacidade de reação depende de uma rede de sistemas sensoriais interconectados, como a nossa capacidade de enxergar, ouvir ou até sentir o cheiro de certos estímulos.

Estes fatores incluem a rapidez com que o nosso cérebro processa as informações recebidas dos olhos ou ouvidos e emite um sinal em resposta, além da velocidade com que as nossas fibras nervosas, músculos e tendões finalmente conseguem pôr em prática as instruções recebidas do cérebro.

"Todas estas peças do quebra-cabeça podem ser afetadas pelo envelhecimento, não necessariamente na mesma medida em todas as pessoas", explica o professor.

Existem dois componentes na reação ao teste da régua que cai: a capacidade do cérebro de determinar rapidamente que a régua caiu e a velocidade com que o corpo consegue agir, com base nas instruções do cérebro, para pegá-la.

Os pesquisadores concluíram que o primeiro componente desta rede que costuma falhar, a partir da meia-idade, é a nossa capacidade física de agir com base nos sinais do cérebro.

Ou seja, o nosso cérebro podem observar que a régua caiu em questão de milissegundos — mas ainda leva algum tempo para que o corpo acompanhe a informação.

Universidade do Colorado Alaa Ahmed é professora do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos

A professora de biomedicina Alaa Ahmed, da Universidade do Colorado em Boulder, nos Estados Unidos, descobriu que, à medida que envelhecemos, o nosso tempo de reação pode depender mais da saúde geral do corpo do que do cérebro.

Ela explica que isso pode ocorrer devido ao desgaste de componentes do nosso corpo como fibras musculares de rápida contração, responsáveis pela nossa capacidade física de reagir com rapidez. Ou porque as mitocôndrias — os componentes das nossas células que geram energia — já não trabalham tão bem e, por isso, nossa eficiência para fazer movimentos rápidos diminui.

"Fazer movimentos rápidos é mais difícil para os idosos", explica Ahmed. "Por isso, eles precisam principalmente reagir com mais rapidez."

Manter a saúde

Paralelamente, se permanecermos relativamente bem de saúde, o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso central podem continuar funcionando bem na idade avançada.

O professor de biomecânica Matthew Pain, da Universidade de Loughborough, no Reino Unido, afirma que os cientistas avaliam esta questão medindo o "reflexo de alarme" nos tornozelos de pessoas idosas saudáveis, em resposta a um som alto.

Os resultados demonstraram que a capacidade cerebral de reagir ao som e enviar um sinal de "mova-se" para o tornozelo costuma permanecer relativamente inalterada.

"O hardware bruto do sistema nervoso nas [pessoas] idosas saudáveis não é [muito] inferior", explica Pain.

"Puramente com base no reflexo de alarme, eles ainda podem reagir com rapidez suficiente para serem desclassificados nos Jogos Olímpicos por queimarem a largada. Mas não conseguirão se livrar dos blocos com muita rapidez."

Getty Images Medir o tempo de reação a estímulos ao longo da vida pode ajudar a acompanhar alterações da saúde do corpo e do cérebro

Além do teste da régua, é possível avaliar o tempo de reação com jogos simples de computador, como o Teste do Tempo de Reação Padrão Humano. Nele, é preciso aguardar que uma caixa vermelha fique verde, para clicá-la o mais rápido possível.

Fortes declínios do desempenho ao longo do tempo podem refletir a deterioração de uma série de sistemas sensoriais, além da redução da velocidade de tomada de decisões pelo cérebro.

Em 2024, um estudo concluiu que a perda da sensibilidade visual para observar e reagir aos padrões pode ser um dos primeiros sinais de demência, verificado mais de uma década antes do início dos sintomas.

"Com a idade, as fibras nervosas da massa branca do cérebro podem começar a se comunicar com menos eficiência, o que resulta em redução da velocidade de processamento das informações", explica Cox.

"Quando tomamos a decisão de reagir, os nervos que conectam o cérebro aos músculos também precisam estar em boas condições para transmitir aquela mensagem rapidamente — e eles também envelhecem."

Como melhorar a avaliação

Existem medidas que todos nós podemos tomar para evitar ou reduzir este declínio.

Pain recomenda o chamado treinamento de dupla tarefa. Ele envolve atividades simultâneas de treinamento cognitivo e movimento, para sintonizar o cérebro e o corpo.

Exemplos incluem andar virando a cabeça de um lado para o outro, equilibrar-se sobre uma das pernas recitando o alfabeto ou lançar uma bola associando verbalmente palavras, ao mesmo tempo.

Até ações como participar de aulas de fitness transmitidas pela TV ou em um tablet podem ajudar a melhorar o tempo de reação. "Elas ajudam a capacidade de perceber [estímulos] e reagir com movimentos coordenados significativos", segundo Pain.

Getty Images Manter a prática de esportes ao longo do envelhecimento é fundamental para preservar a saúde física e mental

Para Cox, muitas das atividades frequentemente relacionadas ao envelhecimento saudável, como continuar a praticar esportes na terceira idade, aprender a tocar um instrumento musical na aposentadoria ou simplesmente manter as atividades intelectuais, como jogos de tabuleiro, podem trazer imensos benefícios para o nosso tempo de reação aos estímulos.

"Treinos esportivos para promover o desempenho, que exigem respostas rápidas, podem melhorar muito o nosso tempo de reação, aprimorando o cérebro e o corpo", explica Cox.

"E existem evidências de que manter a atividade social e intelectual, de forma geral, está relacionado ao envelhecimento cognitivo mais lento, em diversos aspectos do pensamento complexo."

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Innovation.