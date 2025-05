O que se sabe sobre ameaça de bomba no show da Lady Gaga no Rio

REUTERS/Pilar Olivares Após a polícia civil do Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça e Segurança Pública identificarem uma ameaça de ataque a bomba no show da Lady Gaga, no sábado (3/5), no Rio de Janeiro, um homem foi preso em flagrante e um adolescente foi apreendido. Foi "uma ação conjunta contra um grupo que disseminava discurso de ódio e preparava um plano, principalmente contra crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+", disse a polícia civil do Rio de Janeiro.

A operação, batizada de Fake Monster (os fãs da cantora são conhecidos como little monsters), aconteceu depois que a polícia identificou que os envolvidos "estavam recrutando participantes, inclusive adolescentes, para promover ataques integrados com uso de explosivos improvisados e coquetéis molotov". Segundo as autoridades, o plano era tratado como um "desafio coletivo", com o objetivo de conseguir notoriedade nas redes sociais. A polícia informou que o homem, "líder do grupo", foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no Rio Grande do Sul e um adolescente foi apreendido por armazenamento de pornografia infantil no Rio de Janeiro. "Os alvos da operação atuavam em plataformas digitais, promovendo a radicalização de adolescentes, a disseminação de crimes de ódio, automutilação, pedofilia e conteúdos violentos como forma de pertencimento e desafio entre jovens", informou a polícia.