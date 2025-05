'Banho de floresta': como passar mais tempo na natureza pode ajudar a curar a solidão

Resultados iniciais de um estudo inédito global mostram que a interação social e o contato com a natureza são poderosas ferramentas no combate à solidão

Mas nas últimas décadas, Li e outros pesquisadores descobriram que o banho de floresta está associado à redução da pressão arterial, à estabilização do sistema nervoso, redução de hormônios do estresse, fortalecimento da imunidade e redução da ansiedade, depressão, raiva e fadiga.

"Você sente como se tivesse sido transportado para outro lugar", conta Aziz. "Morar na Austrália e viver a cultura ocidental pode ser algo muito solitário e individualista, mas quando estou sentado ao ar livre, rindo com os outros, me sinto em casa."

Estudos já haviam indicado que o contato com a natureza reduz a atividade neural no córtex pré-frontal subgenual, uma área do cérebro ligada à ruminação - padrões de pensamentos negativos e repetitivos associados à solidão.

"A natureza tem o poder de fazer com que as pessoas se sintam prontas para mudanças, mais vulneráveis e abertas a novas experiências."

"Quando as pessoas estão ao ar livre, elas falam sobre estarem relaxadas, longe de tudo, e como aquilo faz com que elas se sintam bem", afirma Jill Litt, pesquisadora em estudos ambientais e saúde pública da Universidade do Colorado Boulder, nos Estados Unidos.

Agora, os primeiros resultados de um experimento inédito de prescrição social baseada na natureza – com alcance global, que vai do Equador à Austrália - sugerem que passar tempo com outras pessoas ao ar livre pode mudar drasticamente a forma como vemos a nossa saúde, cuidados médicos e a solidão.

Enquanto observava os benefícios da jardinagem comunitária para a saúde, ela percebeu como "sujar as mãos e estar com outras pessoas parecia importante".

E após ler um artigo coescrito por Laura Coll-Planas, médica e pesquisadora de saúde pública na Universidade de Vic- Universidade Central na Catalunha, em Barcelona, ela se questionou sobre o potencial dessas atividades para combater a solidão.

"O que aconteceria se nós misturássemos esses três ingredientes: envolvimento com a natureza, participação em atividades ao ar livre e conexão social com um grupo?"

Foi assim que nasceu o Recetas, uma investigação de cinco anos, envolvendo seis países, sobre a prescrição social baseada na natureza como uma forma de aliviar solidão, melhorar a saúde, e reduzir a pressão sobre os sistemas de saúde. O estudo tem a participação de pesquisadores em Barcelona, Praga, Marselha, Helsinki, Melbourne e Cuenca (no Equador).

Agora, no quarto ano da pesquisa, o Recetas já está em fase de testes e conta com o apoio de sistemas de saúde locais.

"Se for bem-sucedido, esse estudo pode mudar o modelo de cuidado, tornando-o mais centrado nas pessoas, com menos dependência de medicamentos, e utilizando as comunidades como parte ativa na gestão da saúde", pontua Litt, que lidera o grupo junto à Coll-Planas.

BBC Estudos mostram que "sujar as mãos" e interagir com outras pessoas em jardins comunitários traz satisfação pessoal

O Recetas se baseia em dois conjuntos de evidências crescentes: que diversos tipos de prescrições sociais, desde aulas de culinária até oficinas de artes, podem diminuir a sensação de solidão, e que o contato com a natureza traz inúmeros benefícios para saúde.

Um estudo recente da Universidade de Exeter, no Reino Unido, por exemplo, mostrou que prescrições naturais não apenas aumentam significativamente a felicidade dos participantes e a satisfação com a vida, mas também ajudaram a reduzir os custos com cuidados médicos.

Já as análises de pesquisadores na Austrália mostraram que esse tipo de prescrição também contribui para reduzir da pressão arterial.

Mas o Recetas é um dos maiores estudos a focar, especificamente, nos efeitos das prescrições sociais baseadas na natureza sobre a solidão.

"No mundo acelerado que vivemos, estar duas horas frente a frente com outras pessoas é revolucionário e poderoso para nossa saúde", afirma Coll-Planas.

"Mas esta é a primeira vez que nós estamos fazendo esse tipo de pesquisa ao ar livre, e nós já vimos a forma como a natureza traz um tipo diferente de conexão social."

Alguns desses efeitos parecem até programados. Um estudo mostrou que pessoas que vivem próximas a áreas verdes relatam menos episódios de solidão. Por outro lado, pessoas vivendo em ambientes "solitários", marcados por fatores como dependência de carros e pouca vegetação, tendem a reduzir conexões sociais.

Outra perspectiva sugere que a natureza restaura nossa atenção. Nesse sentido, ambientes naturais podem nos preparar para ter mais interações sociais positivas no presente, em vez de nos prender a interações negativas do passado.

"Algumas pessoas nos dizem que elas se sentem muito bem quando estão ao ar livre, mas quando voltam para a casa, elas voltam ao estado negativo que sentiam", explica Coll-Planas.

Boas memórias e sensação de pertencimento

Além disso, os pesquisadores concordam que a natureza tem um papel poderoso em nos conectar com memórias afetivas.

"Nós temos visto pessoas falando sobre a natureza de uma forma nostálgica, que as remete à infância, ou o tempo com os avós, ou outras memórias positivas", diz Litt.

Esse é justamente o objetivo do Nerkez Opacin, pesquisador do Instituto de Tecnologia da Royal Melbourne, na Austrália, que trabalha com uma organização não-governamental parceira do Recetas, Many Coloured Sky, que atende solicitantes de asilo da comunidade LGBTQIA+.

"Com frequência, a natureza desperta nostalgia e memórias bonitas de casa, e mesmo que muitos dos nossos participantes tenham fugido de seus países, a natureza o faz lembrá-los de um tempo em que eles se sentiam seguros lá", ele diz. "É sempre um sentimento positivo."

Getty Images A observação de pássaros é um exemplo de atividade ao ar livre que pode ajudar a combater sentimentos negativos

Diante dos desafios enfrentados por pessoas LGBTQIA+ que buscam asilo e refúgio na Austrália, Opacin afirma que seu foco é promover "atividades divertidas na natureza" e ajudar as pessoas a sentirem pertencentes "não apenas a um grupo, mas a sua nova casa."

Durante oito semanas, essas atividades incluíram observação de morcegos, exploração na praia, e algo chamado "sniff-fari" - uma caminhada na natureza "onde nós saímos para sentir os cheiros das plantas", explica.

Para planejar essas atividades, Opacin segue a lógica de co-criação - se baseando nos interesses dos participantes, assim como nos recursos disponíveis no local. Às vezes, a natureza tem um papel mais passivo , como em atividades em que o grupo apenas compartilha uma refeição ao ar livre.

"Inicialmente, isso não era parte da intervenção, mas compartilhar uma refeição se mostrou ser não apenas atrativo para nossos participantes encherem a barriga antes de começarem a explorar a natureza, mas também uma forma de puxar uma conversa, falar sobre diferentes culturas e entender melhor uns aos outros", diz Opacin.

Embora o objetivo do Recetas seja ajudar a reduzir a solidão, Opacin diz que falar sobre isso pode ser um desafio. "Nós tentamos não insistir demais uma vez que as pessoas ficam muito emocionadas se você fala de solidão o tempo inteiro, então em vez disso, nós falamos sobre conexões, encontrar amigos, e o que significa se sentir pertencente a um lugar", ele explica.

Isso tem sido útil para Aziz. Mais do que qualquer amizade individual, ele diz ter se conectado a um grupo como todo, e encontrado o conforto e a familiaridade que ele sentia em seu país. "Quando a atividade em grupo estava chegando ao fim, eu percebi o quanto eu ia sentir falta daquela rotina, de ver as mesmas pessoas toda semana, passar um tempo na natureza e sentir aquela sensação de pertencimento", afirma. "Isso meio que matou minha solidão."