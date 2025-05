O que se sabe sobre fraude no INSS que levou Lula a demitir presidente do órgão

Polícia Federal A Operação Sem Desconto, deflagrada na quarta-feira (23/4), estima que o esquema envolva R$ 6,3 bilhões

O presidente nacional licenciado do PDT, Carlos Lupi, pediu demissão do cargo de ministro da Previdência na sexta-feira (2/5). O pedido foi aceito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e anunciado por Lupi e pelo Palácio do Planalto em notas divulgadas no final da tarde. Em seu lugar, ficará o secretário-executivo da pasta, o ex-deputado federal Wolney Queiroz (PDT-PE).

A demissão de Lupi é o episódio mais recente do caso envolvendo suspeitas de fraudes no Instituto Nacional do Segudo Social (INSS), vinculado ao Ministério da Previdência. Segundo investigações da Polícia Federal, o esquema teria resultado no desconto de pelo menos R$ 6,3 bilhões de pensões e aposentadorias.