'Fui ao hospital para ficar 4 dias e saí 2 anos depois'

Megan foi diagnosticada com Transtorno Neurológico Funcional (FND, siga em inglês), o que significa que havia um problema na forma como o cérebro dela recebia e enviava informações para o resto do corpo.

"Não foi fácil. Eu acho que foi muito mais difícil para minha mãe e meu pai terem que me deixar lá sozinha, mas eu não conseguia fazer nada por minha conta. Eu estava paralisada do pescoço para baixo", contou à BBC.

"Ela impede o funcionamento adequado dos sinais do cérebro para o corpo e causa todos os tipos de sintomas neurológicos", diz. "Meu cérebro não registrava a diferença entre estar com os olhos fechados e estar com os olhos abertos."

"Eu não consigo andar e nunca vou conseguir fazer isso de novo, mas isso é porque eu tenho contrações nos meus joelhos. Preciso fazer uma cirurgia para conseguir dobrá-los, porque minhas pernas estão presas, esticadas. E isso significa que eu não vou voltar a andar", conta Megan, que diz nunca ter imaginado que estaria fazendo planos para o futuro.

"Quando meus pais me levaram para a clínica, eles acharam que aquela seria minha casa para o resto da vida. Eu cheguei a um ponto em que quase morri no hospital, meu corpo parou de funcionar", afirmou.

"Os médicos aconselharam meus pais a se prepararem para o pior, eles não achavam que eu chegaria aos 18 anos. Aqui estou eu, com 20."

O sonho de Megan é se tornar manicure, e ela está economizando para fazer um curso online.

"Mal posso esperar para me mudar e ter minha própria casa com meu namorado. Estou muito empolgada."

Megan Dixon Megan Dixon com o namorado Oliver Carrick. Eles se preparam para morar juntos

Transtorno Neurológico Funcional

De acordo com a FND Action, organização britânica que oferece cuidados e suporte a pessoas vivendo com FND (Transtorno Neurológico Funcional, em português), o distúrbio da rede cerebral engloba sintomas neurológicos como fraqueza nos membros, paralisia, convulsões, dificuldade para caminhar, espasmos, contrações musculares, problemas sensoriais, entre outros.

"Para muitos, os sintomas são severos e incapacitantes, e mudam de vez a vida da pessoa", diz a organização.

Embora a estrutura do sistema nervoso permaneça intacta em algumas pessoas com a doença, elas apresentam um problema no funcionamento do cérebro ou do sistema nervoso, fazendo com que o cérebro pare de enviar ou receber sinais corretamente.

Laura Foster/BBC Megan tem feito fisioterapia intensiva para conseguir dar alguns passos

"Historicamente, a FND foi vista como um resultado puramente de traumas psicológicos e emocionais, o que levou, muitas vezes, à estigmatização e ao desprezo de profissionais de saúde", acrescenta a organização.

"Essa visão hoje é considerada ultrapassada e o trauma psicológico é visto como um fator de risco para o desenvolvimento da condição, em vez da causa principal."

Chloe​​​​ O’Neill Megan consegue se levantar, mas ainda precisa de apoio

Megan disse que, em alguns momentos, se sentiu isolada, frustrada e exausta devido à natureza "imprevisível" da vida das pessoas diagnosticadas com o transtorno.

Atualmente ela compartilha suas experiências em sua conta no TikTok.

"Cada pequena vitória, seja mexer um dedo, falar uma palavra ou simplesmente sobreviver a mais um dia merece ser celebrada", disse.

*Esta reportagem foi produzida com apoio da equipe da BBC em Bristol.

More on this story