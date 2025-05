Terremoto atinge Chile e Argentina, e há alerta de tsunami: o que se sabe

Getty Images O terremoto atingiu a Passagem de Drake, entre o Cabo Horn (foto) e a Antártica, a uma profundidade de 10 km, informou o Serviço Geológico dos EUA.

O Chile emitiu um alerta de tsunami e disse que as pessoas devem evacuar as áreas costeiras no sul do país após um grande terremoto.

O alerta foi emitido para a remota região de Magallanes, no extremo sul do país, e para partes do território antártico chileno.