Melania Trump: a enigmática primeira-dama pode ter papel diferente no novo governo Trump?

Reuters Melania Trump será primeira-dama dos Estados Unidos pela segunda vez após a vitória de seu marido Donald Trump Um dia após a grande vitória eleitoral de seu marido, Melania Trump usou as redes sociais para se dirigir à nação. "A maioria dos americanos confiou a nós essa importante responsabilidade", escreveu Melania.

"Vamos proteger o coração da República – a liberdade", disse ela, e pediu aos americanos que superem as diferenças ideológicas em nome do país. Foi uma mensagem breve, mas que sugere uma mudança em como a ex-primeira-dama encarnará seu papel desta vez. Quando Donald Trump assumiu sua primeira presidência em 2016, sua esposa inicialmente ficou ausente da Casa Branca, permanecendo em Nova York com o filho pequeno do casal. Ela parecia relutante, em alguns momentos, com as tradições estabelecidas por primeiras-damas que a antecederam. Mas especialistas dizem que, desta vez, Melania provavelmente será mais deliberada em sua abordagem para o papel amplamente indefinido de primeira-dama dos EUA.

Nascida Melanija Knavs, a ex-modelo eslovena-americana, hoje com 54 anos, trocou a vida glamourosa entre as paredes douradas da Trump Tower, em Manhattan, pela clausura da vida política que veio com o Salão Oval, durante uma presidência frequentemente cercada de controvérsias. Descrita por alguns como uma "enigma", Melania preferiu ter uma atuação menos pública do que suas antecessoras, fazendo menos discursos tanto na Casa Branca quanto na campanha. "Ela foi única entre as primeiras-damas modernas", diz Tammy Vigil, professora associada de comunicação na Universidade de Boston e autora de um livro sobre Michelle Obama e Melania Trump.

"Ela faz as coisas do jeito que quer fazer, e não do jeito que tem que fazer. Mas ela cumpre as expectativas básicas." Nos últimos anos, ela evitou os holofotes enquanto seu marido enfrentava vários processos judiciais e fazia campanha por um segundo mandato. Sua ausência inspirou várias reportagens questionando: "Onde está Melania?"