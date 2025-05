Ativistas dizem que ataque de drones atingiu navio humanitário rumo a Gaza: o que se sabe

A Freedom Flotilla Coalition declarou que seu navio, o The Conscience, foi alvo do ataque às 00h23 (horário local) desta sexta-feira (02/05) e emitiu um sinal de SOS logo em seguida.

Reuters Bombeiros tentam apagar o fogo a bordo do navio Conscience, da Frota da Liberdade por Gaza

"Temos uma delegação com dezenas de pessoas, que estavam se preparando para ir a Gaza — algumas já embarcadas no Conscience, outras que iriam embarcar — e o navio foi bombardeado algumas horas antes da partida", relatou.

Segundo ele, a embarcação levaria ajuda humanitária, com comida e suprimentos médicos à Faixa de Gaza.

Nas redes sociais, o ativista também cobrou uma resposta imediata do governo de Malta.

"Pedimos que as autoridades forneçam toda a assistência necessária ao Conscience, considerando o risco de um novo ataque nesta noite, e garantam uma passagem segura e sem impedimentos para nossa delegação prestar apoio ao navio", escreveu.

A BBC recebeu uma gravação do chamado de emergência feita por um membro da tripulação de um petroleiro próximo. Na gravação, é possível ouvir claramente o capitão do navio relatando ataques com drones e um incêndio a bordo.