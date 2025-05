'Vamos lidar com Trump em nossos termos': premiê do Canadá exige respeito e antecipa nova era na relação entre os países em entrevista à BBC

Reuters O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, volta ao trabalho após a vitória do seu partido nas eleições de segunda-feira (28/4) no país O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, declarou que seu país merece respeito dos Estados Unidos e só iniciará discussões sobre comércio e segurança com o presidente americano Donald Trump "nos nossos termos". Carney conversou com exclusividade com a BBC enquanto fechavam as urnas, nas eleições canadenses de segunda-feira (28/4). Ele afirmou que só visitará Washington quando for mantida "uma discussão séria", que respeite a soberania do Canadá.

Trump e Carney já conversaram depois da entrevista. Eles concordaram em se reunir no futuro próximo, segundo o escritório do primeiro-ministro canadense. "Os líderes concordaram com a importância de um trabalho conjunto entre o Canadá e os Estados Unidos, como nações soberanas e independentes, para seu progresso mútuo", diz a declaração. Trump também teria felicitado Carney pela sua vitória eleitoral. Desde a reeleição de Donald Trump para a Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos vem declarando repetidamente que deseja fazer do Canadá o "51º Estado" americano. E, na terça-feira (29/4), a Casa Branca reiterou esta intenção. "A eleição não afeta o plano do presidente Trump de fazer do Canadá o acalentado 51º Estado", afirmou a vice-porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly.

Carney trouxe uma votação histórica para o seu Partido Liberal nas eleições antecipadas de segunda-feira no Canadá. Para ele, este cenário "nunca, nunca irá acontecer". "Sinceramente, não acho que isso irá acontecer algum dia em relação a qualquer outro [país]... seja no Panamá, na Groenlândia ou em qualquer outro lugar", destacou ele. Mas o primeiro-ministro afirmou que uma "possibilidade com ganhos certos" para o seu país seria firmar um acordo com os Estados Unidos e ampliar as relações comerciais com o Reino Unido e a União Europeia.

O boicote de canadenses a viagens aos EUA: 'Um país hostil' Relações tensas com os Estados Unidos Os Estados Unidos são um grande mercado para as empresas canadenses. Cerca de 75% das exportações do Canadá atravessam a fronteira sul do país. Por outro lado, o Canadá representa um percentual muito menor das exportações americanas: 17%. O país também é o maior fornecedor estrangeiro de petróleo bruto para os Estados Unidos. O déficit comercial americano frente ao Canadá – estimado em US$ 45 bilhões (cerca de R$ 253 bilhões) – refere-se principalmente às importações de energia canadense pelos americanos.

As relações entre os dois países ficaram tensas nos últimos meses, desde que começaram as declarações de Donald Trump sobre o "51º Estado". O presidente americano também se referiu ao primeiro-ministro anterior, Justin Trudeau, como "governador", que é o cargo ocupado pelos chefes de governo dos Estados americanos. Paralelamente, Trump também deu início a uma guerra comercial global — e o Canadá foi um dos primeiros países atingidos pelas suas tarifas de importação.